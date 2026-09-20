Jak Polacy oceniają premiera Tuska we wrześniu 2026?

Najnowsze badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 4–6 września 2026 roku, nie pozostawia złudzeń. Praca premiera Donalda Tuska jest oceniana bardzo krytycznie przez większość społeczeństwa. Łącznie aż 54,3 proc. ankietowanych negatywnie oceniło pracę szefa rządu. W tej grupie 30,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a kolejne 23,6 proc. "raczej źle". Pozytywną opinię o działaniach szefa rządu Donalda Tuska wyraziło łącznie 37,4 proc. badanych, z czego 12,2 proc. oceniło jego pracę "zdecydowanie dobrze", a 25,2 proc. "raczej dobrze". Pozostałe 8,3 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Podział w elektoratach. Jak głosują zwolennicy i przeciwnicy rządu?

Wyniki sondażu pokazują ogromną polaryzację polityczną w kraju. Ocena premiera jest niemal lustrzanym odbiciem preferencji partyjnych. Wśród wyborców partii tworzących obecny rząd aż 85 proc. ocenia jego pracę pozytywnie, w tym 40 proc. "zdecydowanie dobrze". Tylko niewielki odsetek (8 proc.) zwolenników koalicji rządzącej jest krytyczny wobec szefa rządu.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie barykady. W elektoracie opozycji (PiS, Razem, obie Konfederacje) oceny są jednoznacznie krytyczne – aż 80 proc. wyborców tej grupy ocenia Donalda Tuska źle. Co więcej, ponad połowa z nich (52 proc.) robi to w sposób kategoryczny, wybierając odpowiedź "zdecydowanie źle". To pokazuje, że premierowi nie udaje się budować mostów i przekonywać do siebie wyborców partii opozycyjnych.

Niezdecydowani też na "nie". Co to oznacza dla rządu?

Najbardziej niepokojącym sygnałem dla rządu Tuska mogą być jednak opinie osób, które nie mają jasno określonych preferencji politycznych. Co ciekawe, również wyborcy niezdecydowani, którzy często są języczkiem u wagi, w większości krytycznie oceniają szefa rządu Donalda Tuska. Aż 66 proc. badanych w tej grupie wystawiło premierowi negatywną ocenę, z czego 32 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle".

Podobny trend widać wśród wyborców Konfederacji, gdzie łącznie 67 proc. ocenia premiera negatywnie. Taki rozkład głosów, zwłaszcza wśród niezdecydowanych, to poważny sygnał ostrzegawczy. Oznacza, że polityka i komunikacja rządu Donalda Tuska nie trafiają do osób spoza żelaznego elektoratu, co w dłuższej perspektywie może stanowić poważne wyzwanie dla utrzymania stabilnego poparcia.

Świetlik: TUSK CHCE BYĆ JAK PIŁSUDSKI, SKOŃCZY JAK JARUZELSKI