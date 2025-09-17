Nowy sondaż: KO na czele, ale to Konfederacja rozdaje karty

2025-09-17 19:09

Koalicja Obywatelska po raz pierwszy od dłuższego czasu wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu partyjnym - informuje Wirtualna Polska. Zmiana na szczycie nie gwarantuje jednak samodzielnych rządów. Klucze do władzy trzyma Konfederacja, która mogłaby stworzyć większość z PiS. Jednocześnie pod progiem wyborczym trwa zacięta walka o przetrwanie dawnych koalicjantów Trzeciej Drogi.

  • Koalicja Obywatelska (32,3%) wyprzedza PiS (30,7%) w najnowszym sondażu United Surveys, notując znaczący wzrost poparcia.
  • Konfederacja (13,8%) utrzymuje trzecią pozycję, a Lewica (6,8%) jako jedyna z tej grupy przekracza próg wyborczy.
  • Prof. Dudek podkreśla stabilność poparcia dla głównych partii i walkę o przekroczenie progu wśród mniejszych ugrupowań, jak PSL czy Konfederacja Korony Polskiej (4,5%).
  • Potencjalna koalicja PiS-Konfederacja miałaby większość (247 mandatów), ale narastający konflikt między nimi utrudnia współpracę, a KO z Lewicą (213 mandatów) nie osiągnęłyby większości

Kto wygrywa w najnowszym sondażu partyjnym?

Z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na czele rankingu poparcia nastąpiła istotna zmiana. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. zajmuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu partyjnym, notując znaczący wzrost poparcia o 5,2 pkt proc. w porównaniu z początkiem września.

Dotychczasowy lider, Prawo i Sprawiedliwość, znalazł się na drugiej pozycji z poparciem na poziomie 30,7 proc. (wzrost o 1,7 pkt proc.). Jak komentuje w rozmowie z WP prof. Antoni Dudek, mimo zmiany na pozycji lidera, nastroje społeczne pozostają dość stabilne. - Choć pozornie widać wzrost o te 5 pkt proc. u Koalicji Obywatelskiej, w rzeczywistości, patrząc na to przez pryzmat szeregu innych sondaży z ostatniego okresu, obie główne formacje - PiS i KO - mają około 30-procentowe stabilne poparcie i idą łeb w łeb - podkreśla ekspert.

Mocną, trzecią pozycję utrzymuje Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 13,8 proc. ankietowanych (wzrost o 0,6 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 6,8 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Kto walczy o przekroczenie progu wyborczego?

Zdaniem prof. Dudka, najciekawsza rywalizacja toczy się poza podium. - Tak naprawdę istotne różnice się pojawiają dopiero poza tym podium, poza tą trójką formacji i tutaj trwa walka - można powiedzieć - o przekroczenie progu wyborczego - analizuje politolog. Tuż pod progiem znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 4,5 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.).

Sondaż potwierdza poważne problemy partii, które tworzyły Trzecią Drogę. PSL uzyskało 3,8 proc. poparcia, a Polska 2050 Szymona Hołowni zaledwie 1 proc., notując największy spadek w badaniu (o 2,4 pkt proc.). Słaby wynik odnotowała również Partia Razem (1,2 proc.). Co ciekawe, jedynie 5,9 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

Jak wyglądałby podział mandatów i możliwa koalicja?

Symulacja podziału mandatów na podstawie wyników sondażu pokazuje, że arytmetyka sejmowa byłaby skomplikowana. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 189 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość na 178. Trzecia siła, Konfederacja, wprowadziłaby do Sejmu 69 przedstawicieli, a Lewica 24.

W takim układzie koalicja KO i Lewicy miałaby 213 mandatów, co nie daje większości. Zgodnie z sondażem, jedyną stabilną większość (247 mandatów) mogłaby stworzyć koalicja PiS z Konfederacją, jednak jej powstanie jest niepewne. Jak zauważa prof. Antoni Dudek, narasta konflikt między prezesem PiS a liderami Konfederacji. - Rozkręca się coraz ostrzejszy konflikt między prezesem Kaczyńskim a Konfederacją - zwłaszcza Sławomirem Mentzenem - i na razie rokowania dla takiej koalicji nie są najlepsze - ocenia.

Według eksperta, celem Jarosława Kaczyńskiego jest odebranie wyborców Konfederacji i dążenie do samodzielnej większości, co wydaje się mało realne.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

