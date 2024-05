Nowy sondaż jest katastrofalny dla Trzeciej Drogi! Hołownia i Kosiniak-Kamysz mogą uronić łezkę

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 9 czerwca. Na zadane przez IBRiS (na zlecenie Radia ZET) pytanie, czy weźmie Pan/i udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jedynie 32,5 proc. uczestników badania odpowiedziało "zdecydowanie tak", a "raczej tak" - 12,3 proc. badanych. Z kolei 14,6 proc. uważa, że "zdecydowanie nie", a 37 proc., że "raczej nie". 3,6 proc. powiedziało, że nie wie lub trudno im powiedzieć.

IBRiS zapytał ponadto ankietowanych o ich preferencje wyborcze i to, na którą partię polityczną głosowali w ostatnich wyborach do Sejmu. To właśnie odpowiedzi uzyskane w tej kwestii mogą najbardziej przerazić Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Aż 87 proc. wyborców, którzy w październiku zagłosowali na ich koalicję, tym razem nie planuje udziału w wyborach do PE!

Najbardziej zmobilizowany jest elektorat Koalicji Obywatelskiej - na wybory wybiera się 64 proc. badanych. Drugie miejsce na podium zajmują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - udział w głosowaniu zapowiada 57 proc. badanych. Głosy zwolenników Lewicy i Konfederacji rozkładają się mniej więcej równomiernie. 48 proc. wyborców Lewicy wybiera się na głosowanie, 47 proc. nie, z kolei wśród tych, którzy głosowali na Konfederację, 46 proc. weźmie udział w wyborach, 54 proc. nie.

