i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Szymon Hołownia

Eurowybory

Hołownia powiedział o wyborach do europarlamentu. "Liczymy realistycznie"

Trzecia Droga do tej pory nie opublikowała listy kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Szymon Hołownia przyznał w TVN na ile głosów liczy, oraz zdradził termin publikacji list wyborczych. Jak podkreślił, kandydaci zostali już wybrani.