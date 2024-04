PSL podjęło fundamentalnie ważną decyzję. Chodzi o Trzecią Drogę! Wszystko jasne!

Gdy okazało się, że podczas wyborów samorządowych 2024 Trzecia Droga zdobyła znacznie mniej głosów niż w trakcie jesiennych wyborów parlamentarnych, pojawiły się sugestie, że być może w wyborach do europarlamentu liderzy zdecydują się na rozdział (bądź też dołączą do jednej, wspólnej listy, o którą też niektórzy apelują). Tak się jednak nie stanie. - Na wtorkowym posiedzeniu NKW PSL podjęliśmy decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w formule Trzeciej Drogi, czyli wspólnie z Polską 2050 - przekazał szef klubu PSL-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. - Zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy wzorem wyborów do parlamentu krajowego, do samorządu, teraz do Parlamentu Europejskiego wspólnie z Polską 2050 - podkreślił.

Zobacz: 22-letnia Daria ujawniła prawdę o związku z Protasiewiczem! Wiemy, co na to jej mama

Przewodniczący klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń potwierdził PAP, że również Polska 2050 zdecydowała się na takie rozwiązanie. - Potwierdziliśmy chęć startu w czerwcowych wyborach wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym w ramach koalicji Trzecia Droga - poinformował.

Sprawdź: Tusk z nową funkcją w rządzie? Znamy szczegóły

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Galeria poniżej: Wieczór wyborczy Trzeciej Drogi

Sonda Czy planujesz wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024? Tak Nie Jeszcze nie wiem