Nowy sondaż CBOS. PiS z coraz większym poparciem

KO ze znacznym spadkiem poparcia, PiS zyskuje

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS Koalicja Obywatelska miałaby największe poparcie w wyborach parlamentarnych i wyniosłoby 28 proc. To jednak znaczny spadek, bo w pierwszej połowie kwietnia w badaniu CBOS KO miało poparcie 35 proc., spadek więc wyniósł aż 7 punktów procentowych. Jak jednak podkreślają autorzy badania, to powrót do stanu poparcia partii przed wyborami samorządowymi.

Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość zaliczyło wzrost poparcia o 3 punkty procentowe, zyskując 26 proc. głosów. Niewiele dzieli ich więc od poparcia Koalicji Obywatelskiej.

Konfederacja trzecią największą partią? Wzrost poparcia także dla Lewicy

Poza PiS i KO największym poparciem cieszyła się Konfederacja, która utrzymuje niezmieniony poziom 14 proc. Zaraz za nią znalazła się Trzecia Droga z 11 proc. deklaracji głosu. Do Sejmu weszłaby również Lewica z 7 proc. poparcia, które wzrosło o 2 punkty procentowe (wcześniej balansowało na progu 5 proc.).

- Liderem pozostaje KO, jednak przewaga nad najgroźniejszym konkurentem – PiS – jest niższa niż wcześniej i najniższa od początku tego roku. Lepsze notowania niż przeciętnie w pierwszych miesiącach roku utrzymuje Konfederacja, umacniająca się na trzeciej pozycji rankingu. Poparcie dla Trzeciej Drogi praktycznie się nie zmieniło, zaś Lewica osiągnęła minimalnie lepszy wynik niż tuż po wyborach - komentuje CBOS.

CBOS podkreśla jednocześnie, że doszło do niewielkiego wzrostu liczby Polaków, która deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach, obecnie to 12 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 22 do 26 kwietnia 2024 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

