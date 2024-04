Konfederacja dogania Trzecią Drogę. Najnowszy sondaż!

Bosak chwali Dudę i wbija szpilkę Tuskowi. "No i po co..."

Sondaż wyborczy "Super Expressu"

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę, na kogo oddałbyś głos? Takie pytanie usłyszeli ankietowani przez Instytut Badań Pollster w dniach 18-19 kwietnia 2024 r. Okazuje się, że najwięcej wyborców stawia na Zjednoczoną Prawicę (32,77 proc.), ale tuż za nią plasuje się Koalicja Obywatelska (32,31 proc.). Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 11,17 proc.

Fatalne wieści dla rządu Tuska. Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń

– PiS przegrało wybory, ale ciągnie nie schodzi z pierwszego miejsca. Z kolei KO rządzi w koalicji, ale nie może prześcignąć Zjednoczonej Prawicy. Wpływają na to dwa czynniki. Pierwszy to charakter rządów PiS, które kojarzą się z 500 plus oraz trzynastą i czternastą emeryturą i były odpowiedzią na nierówności ekonomiczne. Z kolei rządząca koalicja nie odpowiada na oczekiwania wielu obywateli. Nie ma działań, które zmniejszyłyby grupę potrzebujących (a to są wyborcy PiS). Polska stała się za to wielką komisją śledczo-prokuratorską, co jest krokiem w złym kierunku – komentuje prof. Kik.

Konfederacja dogania Trzecią Drogę

Na kolejnych pozycjach sondażu uplasowały się: Konfederacja z wynikiem (9,64 proc. głosów) i Lewica (9,23 proc.). Okazuje się, że wynik Konfederacji systematycznie się poprawia i powoli zbliża do wyniku Trzeciej Drogi. Ekspert nie sądzi jednak, aby ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena wspięło się na wyższą pozycję w sondażach. – Konfederacja jest popierana głównie przez młodzież, a o wyniku wyborów decydują zachowania frekwencyjne osób starszych. To ugrupowanie jest ewenementem na miarę ruchów politycznych Palikota czy Kukiza – twierdzi prof. Kazimierz Kik.

i Autor: SE SG SONDAŻ Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos?

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku na reprezentatywnej próbie 1074 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 3 proc.

Polacy niezadowoleni z UE. CZY GROZI NAM POLEXIT? Adam Traczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.