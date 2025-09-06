PiS i KO na czele: PiS utrzymuje prowadzenie z 30% poparcia, nieznacznie wyprzedzając KO (28%), która zanotowała spadek o 2 p.p.

Konfederacja trzecią siłą: Konfederacja zajmuje trzecie miejsce z 11% poparcia, pomimo niewielkiego spadku o 1 p.p., a w jej elektoracie dominuje poparcie dla Nowej Nadziei (46%).

Inne partie poniżej progu: Lewica (5%) oraz Partia Razem (6%) oscylują wokół progu wyborczego, a pozostałe ugrupowania, w tym Polska 2050 i PSL, nie weszłyby do Sejmu.

Wysoka deklarowana frekwencja: Aż 82% badanych deklaruje udział w wyborach, co wskazuje na duże zainteresowanie nadchodzącymi głosowaniami, pomimo niewielkiego spadku deklarowanej frekwencji

Jakie jest poparcie partii politycznych? PiS, KO i Konfederacja na czele

Wrześniowe badanie opinii publicznej, zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), przedstawia aktualny rozkład sił na polskiej scenie politycznej. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku września, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 30% ankietowanych, co jest wynikiem identycznym jak w badaniu z sierpnia.

Tuż za liderem plasuje się Koalicja Obywatelska, którą popiera 28% badanych. W przypadku ugrupowania Donalda Tuska odnotowano jednak spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zgodnie z najnowszym sondażem CBOS, przeprowadzonym na początku września, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje niewielką przewagę nad głównym rywalem. Podium zamyka Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 11% respondentów. To wynik o 1 punkt procentowy niższy niż w sierpniu, ale wciąż zapewniający partii stabilną, trzecią pozycję.

Kto jeszcze wejdzie do Sejmu? Lewica i Razem powyżej progu

Zgodnie z wynikami badania, próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwa ugrupowania lewicowe. Partia Razem może liczyć na 6% głosów, co oznacza wzrost poparcia o 1 punkt procentowy. Z kolei Lewica, z wynikiem 5%, również znalazłaby się w parlamencie, choć zanotowała spadek o 2 punkty procentowe. Analizując szczegółowe poparcie partii politycznych, widać wyraźnie, że walka o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego jest niezwykle zacięta. Poza Sejmem znalazłyby się natomiast trzy inne formacje. Najbliżej progu jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 4% (wzrost o 1 pkt proc.). Na Polskę 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby 3% badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 2% poparcia (wzrost o 1 pkt proc.).

Wyborcy Konfederacji podzieleni. Komu bliżej: Mentzenowi czy Bosakowi?

CBOS zadał również dodatkowe pytanie wyborcom Konfederacji, aby zbadać wewnętrzne sympatie w ramach tego sojuszu. Okazuje się, że wśród zwolenników ugrupowania przeważają sympatycy frakcji Sławomira Mentzena. Aż 46% wyborców Konfederacji zadeklarowało, że bliżej im do Nowej Nadziei. Z kolei Ruch Narodowy, którego liderem jest Krzysztof Bosak, wskazało 31% ankietowanych z tej grupy. Warto zauważyć, że niemal co czwarty wyborca Konfederacji (23%) nie potrafił lub nie chciał jednoznacznie określić swoich preferencji w tej kwestii, co pokazuje, że spora część elektoratu identyfikuje się z całym ugrupowaniem, a nie jego poszczególnymi częściami.

Rekordowa frekwencja i duża grupa niezdecydowanych. Co to oznacza?

Sondaż przynosi również informacje na temat przewidywanej frekwencji wyborczej. Chęć udziału w głosowaniu zadeklarowało aż 82% badanych. Jest to wynik o 2 punkty procentowe niższy niż w sierpniu, jednak wciąż świadczy o bardzo wysokiej mobilizacji społecznej. Jednocześnie rośnie grupa osób niezdecydowanych. Co dziewiąty uczestnik badania, czyli 11% ankietowanych, zadeklarował, że nie wie jeszcze, na kogo oddałby swój głos. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe i stanowi on kluczowy elektorat, o którego głosy z pewnością toczyć się będzie walka w nadchodzących miesiącach.

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą mieszaną (90% CATI i 10% CAWI) w dniach 1-3 września 2024 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób.

