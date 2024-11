Nowy sondaż CBOS. Kto by wygrał wybory? Fatalny wynik Trzeciej Drogi

Co politycy ukrywają przed nami? Tajemnice gabinetów władzy

Najnowszy sondaż CBOS. Trzecia Droga i Razem pod progiem

Jak wynika z sondażu CBOS, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się na początku listopada, Koalicja Obywatelska dostałaby 34 proc. poparcia, a PiS 25 proc. Trzecie miejsce zajęłaby, nie tak jak w ostatnich wyborach parlamentarnych Trzecia Droga, a Konfederacja z wynikiem 12 proc.

Czwartą partią w Sejmie byłaby Lewica z 7 proc. poparcia, zaś Trzecia Droga miałaby jedynie 5 proc. poparcia, więc jako koalicja (którą obowiązuje wyższy próg) nie weszła by do Sejmu. Do parlamentu nie weszłoby również partia Razem z 3 proc. poparcia.

Lewica traci przez podział, a Trzecia Droga nie weszłaby do Sejmu

Jak zwraca uwagę CBOS, pogłębia się różnica notowań w poparciu Prawa i Sprawiedliwości, a Koalicji Obywatelskiej. Względem ubiegłego sondażu z października poparcie partii Donalda Tuska wzrosło o jeden punkt procentowy.

Z kolei Prawu i Sprawiedliwości poparcie spadło o cztery punkty procentowe względem październikowego sondażu. Tym samym KO zanotowało najwyższą przewagę od kwietnia wysokości dziewięciu punktów procentowych.

Z kolei poparcie rośnie Konfederacji względem października wzrosło o jeden punkt procentowy.

Nie zmieniło się poparcie Lewicy. Razem, które odłączyło się od ugrupowania (oraz tym samym od koalicji rządowej) weszłoby do Sejmu, gdyż próg to 5 proc.

- Zatem oba ugrupowania lewicowe, choć obecnie podążające innymi ścieżkami politycznymi, zyskały w sumie 10 proc., co prawie wyrównało najlepszy wynik całego bloku od czasu wyborów rok temu - podaje CBOS.

Znaczną stratę zaliczyła także Trzecia Droga złożona z PSL i Polski 2050, na którą głosowałoby zaledwie 5 proc. badanych. Ugrupowanie względem ostatniego sondażu straciło aż trzy punkty procentowe, tym samym znalazły się pod progiem wyborczy, który dla koalicji wynosi 8 proc.

W listopadzie liczba osób wahających się, na którą partię oddałyby swój głos to 14 proc. (wzrost o trzy punkty procentowe). Frekwencja według CBOS w wyborach wyniosłaby 82 proc. (o pięć punktów procentowych więcej niż na koniec października).

Badanie "Aktualności" (12) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,9 proc.) w okresie od 4 do 6 listopada 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

