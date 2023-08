Nowy ranking zaufania. Wielki sukces Jarosława Kaczyńskiego! Takiego wyniku nie miał od trzech lat

Ranking zaufania - sierpień 2023

Jak podał Onet, Rafał Trzaskowski utrzymał pierwszą pozycję w sierpniowym rankingu zaufania. Prezydentowi Warszawy w najnowszym sondażu ufa 38,8 proc. badanych (17,4 proc. odpowiedziało zdecydowanie ufam, a 21,4 proc. raczej ufam). To mniej o 3,9 pkt proc. w porównaniu do wyniku z lipca. Negatywne zdanie ma o nim 43,9 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.), a neutralne 16,7 proc. (wzrost o 3,8 pkt proc.) respondentów. W dalszym ciągu drugie miejsce zajmuje Andrzej Duda. Prezydentowi RP ufa 38,5 proc. (20,9 proc. odpowiedziało zdecydowanie ufam, a 17,6 proc. raczej ufam). To mniej o 3 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Nie ufa mu 42,7 proc. (spadek o 6,4 pkt proc.), a 18,8 proc. (wzrost o 9,4 pkt proc.) pytanych ma o nim neutralne zdanie. Sensacja jednak jest na trzecim miejscu. Pierwszy raz od ponad trzech lat (od lutego 2020 r.) znalazł się na nim Jarosław Kaczyński. Prezes PiS cieszy się zaufaniem 33,8 proc. uczestników badania (20,3 proc. odpowiedziało zdecydowanie ufam, a 13,5 proc. raczej ufam). Jest to wzrost o 4,1 pkt proc. w porównaniu z lipcem. Szefowi partii rządzącej nie ufa 55,7 proc. (spadek o 2,7 pkt proc.), a 10,5 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.) wypowiedziało się o nim neutralnie.

Zmiany w rankingu. Morawiecki i Tusk idą ramię w ramię

Jak podkreślono, pierwszy raz od blisko pięciu lat (od listopada 2018 r.) poza podium znalazł się Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera zadeklarowało w sierpniu 32,3 proc. ankietowanych. To spadek w porównaniu do wcześniejszego pomiaru o 3,8 pkt proc. i najgorszy wynik polityka od lipca 2017 r., na pięć miesięcy przed objęciem zajmowanego stanowiska. Nie ufa mu 55,5 proc. (-2,2 pkt proc.), a 11,6 proc. (+5,4 pkt proc.) osób ma o nim neutralne zdanie. Taki sam poziom zaufania w najnowszym sondażu zdobył lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, 32,3 proc. pozytywnych wskazań. W jego przypadku to spadek o 3,6 pkt proc. w porównaniu z lipcem. Brak zaufania wobec polityka zadeklarowało 58,9 proc. (+8,3 pkt proc.) badanych. Z kolei 8,8 proc. (-4,3 pkt proc.) wypowiedziało się o nim neutralnie.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, 30,6 proc. (bez zmian), minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, 30,3 proc. (+0,5 pkt proc.), europosłanka PiS Beata Szydło, 26 proc. (-3,5 pkt proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek, 26 proc. (+2,1 pkt proc.) oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia, 25,9 proc. (-1,9 pkt proc.). Badanie zostało zrealizowane w dniach 25-26 sierpnia br. na reprezentatywnej próbie 1,1 tys.

