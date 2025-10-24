Koniec PO. Budka: Jednoczymy się, by wygrać wybory

Tomasz Walczak
Tomasz Walczak
2025-10-24 5:00

Koniec Platformy Obywatelskiej. Wiceszef PO i europoseł Borys Budka rozwiewa wątpliwości: to nie ucieczka przed przesłością, ale strategiczne zjednoczenie z myślą o przyszłości. „Jednoczymy się, by wygrać wybory i pokonać PiS” – mówi w rozmowie z „Super Expressem”. Już w sobotę Donald Tusk przedstawi nową nazwę, a Budka podkreśla, że to naturalny krok w politycznej ewolucji i walce przed zbliżającymi się wyborami.

Donald Tusk

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS
  • Donald Tusk ogłosi nową nazwę partii – koniec ery Platformy Obywatelskiej
  • Budka: „Nie żegnamy się z tradycją, ale musimy stworzyć szerszą formułę
  • Celem Koalicji Obywatelskiej jest zbudowanie trwałej większości przed wyborami 2027
  • W sprawie dwukadencyjności w samorządach: „Nie jest to palący problem, ale pochylimy się nad pomysłem PSL”

Budka o końcu PO: „Nie wyprowadzamy sztandaru, tylko idziemy dalej”

„Super Express”: - W sobotę kongres zjednoczeniowy PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Pod jakim szyldem będzie teraz funkcjonować? Koalicja Obywatelska?

Borys Budka: - Zostawmy to premierowi Tuskowi, który ogłosi nową nazwę już w sobotę. Natomiast oczywiście będzie ona nawiązywała do tego, co już istnieje w tej chwili. Zapewni ciągłość.

- Nie uroni pan łzy, kiedy padnie hasło „Sztandar Platformy Obywatelskiej wyprowadzać”?

- Zawsze można na to patrzeć z łezką w oku, bo to ponad 20 lat tradycji i dobrych doświadczeń. Idziemy jednak do przodu. Pokazujemy, że potrafimy budować szerszą formułę polityczną; że jesteśmy ugrupowaniem, które patrzy w przyszłość. Co więcej, po tak długiej i dobrej współpracy z naszymi partnerami chcemy stworzyć trwały związek.

- A to nie jest trochę tak, że nazwa Platforma Obywatelska stała się obciążeniem i trzeba rebrandingu?

- Zmiana nazwy wiążę się z budową szerszego środowiska, a nie ze zużyciem samej nazwy. Myślę, że zawsze już będziemy z nią kojarzeni bez względu na nadchodzące te zmiany. Ja mam same dobre wspomnienia i skojarzenia z nazwą Platforma.

- Złośliwi mówią to zjednoczenie z Inicjatywą Polską i Nowoczesną to tak na naprawdę dopiero przygrywka do tego, żeby wchłonąć waszych koalicjantów. I na to ma grać Donald Tusk.

- Na Koalicji Obywatelskiej, ale też personalnie na premierze Tusku jako liderze obozu władzy, ciąży wielka odpowiedzialność stworzenia formuły, która pozwoli wygrać wybory za dwa lata. Pokazujemy, że mamy monopol na skuteczność w wygrywaniu z PiS. Oczywiście, naszych partnerów koalicyjnych traktujemy zawsze z wielkim szacunkiem i jakakolwiek szersza formuła na wybory może mieć miejsce, ale tylko wtedy, kiedy odbędzie się to na partnerskich zasadach.

Nowa formuła Tuska. „Monopol na skuteczność w wygrywaniu z PiS”

- Jeśli nie chcecie kanibalizować koalicjantów, to jakie korzyści polityczne przyniesie wam sobotnie zjednoczenie w ramach KO?

- O zjednoczeniu de facto rozmawialiśmy od samego początku. To jest istotne z punktu widzenia dalszych działań, które będą konsolidowały demokratyczne partie w Polsce.

- Czyli jednak wchłonięcie koalicjantów…

- Zawsze będę zwolennikiem mówienia o dobrej współpracy, bo dzisiejsze badania pokazują, że taka szeroka formuła na kolejne wybory dawałaby bezwzględną większość w Sejmie. Porządkowanie zaczynamy od siebie, by dać dobry przykład.

- Bez koalicjantów trudno będzie wam rządzić, a ci koalicjanci cienko przędą. Może zamiast się jednoczyć w ramach Koalicji Obywatelskiej, powinniście zadbać o ich dobrostan i utrzymanie ich nad progiem?

- Z ordynacji wyborczej wynika, że aby mieć większość w Sejmie, najlepiej zająć pierwsze miejsce na podium, bo to jest premiowane w liczbie mandatów. Jestem przekonany, że Koalicja Obywatelska za dwa lata przekroczy tę wyborczą metę jako pierwsza. Mam też nadzieję, że nasze zjednoczenie będzie stanowiło dobry wzorzec dla naszych koleżanek i kolegów i z Trzeciej Drogi, i z Lewicy, by zacieśniać współpracę. Ale my nie będziemy niczego narzucać. Sami powinni o tym zdecydować. Ja będę mocno za niech trzymał kciuki.

Dwukadencyjność w samorządach do śmietnika?

- PSL walczy, by znieść limit kadencji w samorządach, wprowadzony przez PiS. Lewica mówi, że to poprze. Wy podobno też. Czy to najszczęśliwszy pomysł?

- Przede wszystkim rozmawiamy o zaletach i wadach tego typu systemu. Tu jeszcze decyzje nie zapadły. My głosowaliśmy przeciwko wprowadzeniu dwukadencyjności w samorządzie, gdy PiS to forsował, bo była to przede wszystkim swego rodzaju kara nakładana na samorządy przez ówczesną władzę. Kara za to, że pozostawały one niezależne i nie chciały się władzy podporządkować.

- PiS już jednak nie rządzi.

- Platforma Obywatelska zawsze miała i ma zaufanie do obywateli. Naszym zdaniem, istota samorządu polega w tym, że to mieszkańcy decydują, czy chcą danego włodarza dalej, czy też nie.

- Ale dobrze pan wie, że wcale nie jest prosto obalić urzędującą władzę w samorządzie.

- Jest wiele przypadków, kiedy do tego dochodziło. Weźmy chociażby Gdynię, gdzie nie trzeba było żadnych przepisów o dwukadencyjności, by wieloletni włodarz tego miasta nie wszedł nawet do drugiej tury w ostatnich wyborach. Mieszkańcy mają więc siłę, by – gdy tego chcą – zmieniać władzę w samorządach.

- Czyli popiera pan likwidację tej dwukadencyjności?

- Ja akurat nie uważam, że problem dwukadencyjności jest tak palący, by akurat teraz się tym zajmować. Traktujemy jednak po partnersku naszych kolegów i koleżanki z PSL-u i skoro to ich projekt, to patrzymy na niego pozytywnie. Nawet jeśli niektórzy z nas mają inne zdanie.

Rozmawiał Tomasz Walczak

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BORYS BUDKA
PLATFORMA OBYWATELSKA
DONALD TUSK