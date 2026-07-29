Nowy ranking zaufania! Nawrocki wciąż liderem, ale to nie on jest największym zwycięzcą

Jest nowy ranking zaufania do polskich polityków.

Ponownie na czele znalazł się prezydent Karol Nawrocki.

Największe powody do radości ma jednak inny polityk.

Zobaczcie szczegółowe wyniki.

Czołowa trójka

Karol Nawrocki pozostaje na szczycie zestawienia, ciesząc się zaufaniem 51,3 proc. badanych. To wynik godny podziwu, choć oznacza on spadek o 3,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że choć prezydent wciąż jest najbardziej zaufanym politykiem, jego niekwestionowana pozycja zaczyna być delikatnie podgryzana. Ponadto brak zaufania do głowy państwa zadeklarowało 41,6 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasował się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42,3 proc. Polaków. Co ciekawe, jest to wzrost o aż 7,4 punktu procentowego w stosunku do czerwca, co czyni go jednym z największych zwycięzców tego badania i, jak podkreśla Onet, jest to „najlepszy wynik Kosiniaka-Kamysza od października 2025 r.” (choć 45 proc. respondentów nie ufa wicepremierowi).

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Trzecie miejsce w rankingu zaufania przypadło wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu, z wynikiem 41,5 proc. zaufania, zanotował on niewielki spadek o 1,1 punktu procentowego. Nie ufa mu natomiast blisko połowa ankietowanych – 49,7 proc.

Kto zyskał, a kto stracił najwięcej?

Prawdziwą sensacją tego sondażu jest jednak Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu zanotował największy wzrost zaufania, zyskując aż 10 punktów procentowych w ciągu miesiąca! Obecnie ufa mu 39,9 proc. Polaków, co stawia go w czołówce najbardziej zaufanych polityków w kraju. To wynik, który z pewnością zaskoczył wielu obserwatorów sceny politycznej i może świadczyć o rosnącej popularności jego ugrupowania. Jednocześnie 46,4 proc. respondentów deklaruje brak zaufania do Bosaka.

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Tymczasem premier Donald Tusk musi mierzyć się z niepokojącymi wiadomościami. Jego wynik to 35,5 proc. zaufania, co oznacza spadek o 2,6 punktu procentowego. To sygnał ostrzegawczy dla szefa rządu, który, mimo piastowanego stanowiska, nie jest w stanie przekonać do siebie większości społeczeństwa. Podobnie tracą Włodzimierz Czarzasty (32,5 proc., spadek o 3,5 pkt proc.) i Mateusz Morawiecki (32,3 proc., spadek o 3 pkt proc.).

Na końcu zestawienia znajdują się trzy nazwiska. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek notuje spadek o 6,4 punktu procentowego, osiągając 21,6 proc. zaufania. Na przedostatnim miejscu znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc., a ranking zaufania zamyka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której ufa zaledwie 10,4 proc. Polaków, co jest spadkiem o 5,3 punktu procentowego.

Galeria poniżej: Jak się zmieniał Krzysztof Bosak?

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