Nowe porządki i zakazy w PiS! Każdy poseł dostał instrukcje

Konrad Karpiuk
2026-02-25 19:23

Nowe zasady dla członków PiS! Jak podaje Interia wszyscy posłowie partii, w tym posłowie będą musieli uzgadniać występy w mediach z biurem prasowym partii. Za niedostosowanie się do zasad, można zostać ukaranym dyscyplinarnie.

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express
  • Partia PiS wprowadza nowe zasady dotyczące wystąpień medialnych.
  • Wszystkie wywiady i wystąpienia muszą być uzgadniane z biurem prasowym PiS.
  • Decyzja ma związek z rozbieżnościami w wypowiedziach polityków na temat programu SAFE.
  • Za złamanie zasad grożą konsekwencje dyscyplinarne.

Nowe zasady dla członków PiS! Nawet wywiad będą musieli uzgodnić wewnętrznie

Jak podaje portal Interia, biuro prasowe wysłało do posłów PiS wiadomość z nowymi zasadami występu w mediach. Tym samym wszystkie wystąpienia członków partii w mediach będą musiały być uzgadniane z biurem prasowym Prawa i Sprawiedliwości. Samodzielne umawianie się na rozmowy jest zakazane.

Pod wiadomością podpisani mieli być m.in. szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, a także rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek. Interia podaje, że powodem takiej decyzji były niejednolite wypowiedzi polityków partii w sprawie podejścia do programu SAFE.

Poszło o program SAFE. Politycy PiS nie prezentowali jednego stanowiska

- W związku z tym, że niektórzy członkowie naszej partii poza biurem prasowym umawiają się do mediów i wypowiadają się niezgodnie ze stanowiskiem partii lub w sposób je relatywizujący m.in. w sprawach dotyczących programu SAFE informujemy, iż od dzisiaj w przypadku umówień poza biurem prasowym lub odstępstw od stanowiska partii będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. Od tej reguły nie ma wyjątków - czytamy w tekście Interii ujawniającym treść wiadomości do posłów.

Zgodnie z nowymi regułami, biuro prasowe będzie decydować, kto w poszczególnych formatach będzie reprezentować PiS. Według Interii, decyzja ma związek z ostatnimi tarciami wewnętrznymi w partii między zwolennikami Mateusza Morawieckiego i grupie jego przeciwników, w których szeregach mają być Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki.

