Nowe porządki i zakazy w PiS! Każdy poseł dostał instrukcje

Partia PiS wprowadza nowe zasady dotyczące wystąpień medialnych.

Wszystkie wywiady i wystąpienia muszą być uzgadniane z biurem prasowym PiS.

Decyzja ma związek z rozbieżnościami w wypowiedziach polityków na temat programu SAFE.

Za złamanie zasad grożą konsekwencje dyscyplinarne.

Nowe zasady dla członków PiS! Nawet wywiad będą musieli uzgodnić wewnętrznie

Jak podaje portal Interia, biuro prasowe wysłało do posłów PiS wiadomość z nowymi zasadami występu w mediach. Tym samym wszystkie wystąpienia członków partii w mediach będą musiały być uzgadniane z biurem prasowym Prawa i Sprawiedliwości. Samodzielne umawianie się na rozmowy jest zakazane.

Pod wiadomością podpisani mieli być m.in. szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, a także rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek. Interia podaje, że powodem takiej decyzji były niejednolite wypowiedzi polityków partii w sprawie podejścia do programu SAFE.

Poszło o program SAFE. Politycy PiS nie prezentowali jednego stanowiska

- W związku z tym, że niektórzy członkowie naszej partii poza biurem prasowym umawiają się do mediów i wypowiadają się niezgodnie ze stanowiskiem partii lub w sposób je relatywizujący m.in. w sprawach dotyczących programu SAFE informujemy, iż od dzisiaj w przypadku umówień poza biurem prasowym lub odstępstw od stanowiska partii będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. Od tej reguły nie ma wyjątków - czytamy w tekście Interii ujawniającym treść wiadomości do posłów.

Zgodnie z nowymi regułami, biuro prasowe będzie decydować, kto w poszczególnych formatach będzie reprezentować PiS. Według Interii, decyzja ma związek z ostatnimi tarciami wewnętrznymi w partii między zwolennikami Mateusza Morawieckiego i grupie jego przeciwników, w których szeregach mają być Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki.

KACZYŃSKI WYBRAŁ PREMIERA! MORAWIECKI UCIEKNIE Z PIS I ROZPAD POLSKI 2050 | Dudek o Polityce