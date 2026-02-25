Tusk spotkał się z premier Islandii. Zwrócił się do Nawrockiego: "Byłbym szczęśliwy, gdyby..."

Donald Tusk i premier Islandii zgodni co do oceny sytuacji w Ukrainie i konieczności wsparcia jej niepodległości.

Tusk wyraził nadzieję na zacieśnienie współpracy z Islandią i Norwegią w kwestiach bezpieczeństwa.

Premier zwrócił się do prezydenta i zaapelował o jedność w Polsce w sprawach bezpieczeństwa, nawiązując do programu SAFE.

Polska i Islandia zgodne w ocenie sytuacji na Ukrainie

Donald Tusk zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Islandia, mają identyczną ocenę sytuacji na Ukrainie, a także wojny rosyjsko-ukraińskiej i zaangażowania w pomoc Ukrainie.

- Nasza ocena sytuacji w Ukrainie, nasza ocena wojny rosyjsko-ukraińskiej, naszego zaangażowania w pomoc Ukrainie jest identyczna (...). Polska i Islandia, oba państwa są przekonane, że tylko sprawiedliwy pokój, tylko niepodległość Ukrainy, tylko zaprzestanie agresji rosyjskiej daje szansę na pozytywny scenariusz także w przyszłości w Europie i na wschód od Europy – powiedział Donald Tusk.

Premier Tusk wspomniał również o rozmowach z premier Frostadottir na temat sytuacji w Europie, w kontekście zbliżającego się referendum w Islandii dotyczącego ewentualnego otwarcia rozmów o przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej.

- Przez najbliższe kolejne miesiące będziemy prowadzić prace, przygotowując się do referendum w sprawie ewentualnego ponownego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - powiedziała premier Kristrun Frostadottir.

Premier Islandii dodała, że jeśli zostaną otwarte negocjacje, to Islandia może "wiele dać UE" ze względu na "solidne wartości" i wzajemny szacunek.

- Mamy identyczny pogląd na temat potrzeby integrowania naszych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa. Byłbym więcej niż szczęśliwy, gdyby Islandia, ale także Norwegia - państwa z którymi i tak współpracujemy tak blisko jak to tylko możliwe - były częścią tej samej wspólnoty co Polska – zaznaczył premier.

Premier zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. "Byłbym szczęśliwy..."

Nawiązując do kwestii bezpieczeństwa, premier odniósł się do unijnego programu SAFE oraz debaty na ten temat w Polsce. Zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o wspólne myślenie w sprawach bezpieczeństwa.

- I tu zwracam się do pana prezydenta, bardzo bym chciał, żeby w sprawach bezpieczeństwa to myślenie było wspólne, tak jak jest wspólne między Islandią a Polską, jeśli chodzi przede wszystkim o ten wielki program finansowania polskiego bezpieczeństwa SAFE – mówił Tusk.

Premier dodał że „dosłownie kilka minut temu” dotarła do niego wiadomość, że „wszystkie właściwie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce, przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu, z apelami o to, aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię”.

Brejza UJAWNIA: "TO JEST ANTYPOLSKIE!" Cała prawda o ATAKU PiS na program SAFE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.