Nowe nazwisko z list PiS do europarlamentu! Znamy szczegóły

Trzecia Droga pokazała listy do europarlamentu! Wszystko jasne! Kogo chcą wysłać do Brukseli?

W wyborach europejskich, między 6-9 czerwca obywatele krajów Unii Europejskiej głosują na swoich przedstawicieli, wybierając posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. W Polsce będą to już piąte z kolei wybory do PE i odbędą się one w niedzielę, 9 czerwca. Z naszych informacji wynika, że w nadchodzących eurowyborach z list Prawa i Sprawiedliwości wystartuje m.in. Alvin Gajadhur, były szef GITD i były minister infrastruktury. Ma on wystartować z warszawskiego okręgu nr 4. Okręg obejmuje także powiaty grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński.

Politycy o starcie Wąsika i Kamińskiego do europarlamentu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Alvin Gajadhur pełnił ostatnio funkcję ministra infrastruktury w tymczasowym dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Z funkcji Głównego Inspektora GITD został odwołany przez premiera Donalda Tuska na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Jak poinformował we wtorek polityk, z dniem 30 kwietnia zakończył on swoją pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. – Na mój wniosek, z dniem 30 kwietnia - po ponad 22 latach - kończę pracę w GITD. Dziękuję wszystkim życzliwym osobom z ITD oraz pozostałym, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność współpracować. Osiągnęliśmy istotne sukcesy. Czas na nowe wyzwania zawodowe i polityczne! – poinformował Gajadhur na platformie „X”.

W galerii poniżej zobaczysz byłego ministra infrastruktury Alvina Gajadhura:

Deputowani do Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich. Głosowanie w wyborach odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej