Nowe nagranie Donalda Tuska zaskakuje! "Gonimy Niemców"

Donald Tusk komentuje artykuł szwajcarskiej gazety na temat Polski.

Niemieckojęzyczny dziennik "Neue Zürcher Zeitung" wskazuje Polskę jako wzór dla Niemiec w obszarach wzrostu, odwagi i cyfryzacji.

Premier Tusk z zadowoleniem odnosi się do tezy "potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie", a politycy PiS-u szybko odpowiadają na jego słowa.

Donald Tusk zabrał głos na temat tego, jak zagraniczne media opisują sytuację Polski. Otóż niemieckojęzyczny dziennik szwajcarski Neue Zürcher Zeitung opublikował materiał, którego autorzy wskazują, że gospodarka Niemiec odkrywa w Polsce nowy wzór do naśladowania. - Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie. Wzrost, odwaga, cyfryzacja: Polska ma wiele z tego, czego obecnie brakuje Niemcom. To podważa niemiecki wizerunek - napisano we wspomnianym artykule. Te doniesienia dotarły do premiera polskiego rządu. Tusk postanowił skomentować to, co napisano w szwajcarskim dzienniku.

- Mówicie zawsze, że nie umiemy się chwalić. To prawda, ale od czego mamy Szwajcarów? Ich największa gazeta napisała, że Niemcy mówią: "potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie - powiedział Tusk na nowym nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych. Widać, iż sytuacja bardzo go ucieszyła, bo na wideo premier wygląda na zadowolonego.

Swoje wystąpienie Donald Tusk zakończył krótko: - I czego brakuje Niemcom, a nam zazdroszczą? Wzrostu, odwagi w działaniu, cyfryzacji, deregulacji. Widzicie? Można? Można! A więc gonimy Niemców! - powiedział.

Do nagrania szefa rządu szybko odnieśli się... politycy Prawa i Sprawiedliwości. Była europosłanka Beata Kempa napisała: - Nie to niemożliwe ❗️Naprawdę ? A w sprawie kasowania wyroków dla pedofili i morderców kobiet i dzieci - też gonicie Niemców ?Zmieńcie ujęcie wody- bo zdaje się, że pijecie zatrutą. Kabaret ❗️

Zaś poseł Jan Kanthak dodał krótko: - POgonimy niemca

