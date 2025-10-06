Nowe informacje o flotylli z Polakami na pokładzie. Izrael podjął decyzję

Izrael deportuje aktywistów z różnych krajów, w tym Austrii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, zatrzymanych podczas próby dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Wśród deportowanych ma być Greta Thunberg.

Trzech obywateli Polski, w tym Omar Faris i Nina Ptak, zostało zatrzymanych, a Nina Ptak prowadziła strajk głodowy; ich sytuacja jest niejasna.

Izraelskie MSZ oskarża aktywistów o bycie "prowokatorami" i rozpowszechnianie "fake newsów", twierdząc, że prawa zatrzymanych są respektowane.

Aktywiści skarżą się na złe warunki zatrzymania, w tym brak leczenia, niewystarczającą ilość jedzenia i wody, oraz przemoc ze strony personelu.

Deportacji podlegają obywatele Austrii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród zwolnionych aktywistów ma być również szwedzka działaczka Greta Thunberg.

Izraelskie MSZ w mediach społecznościowych określiło aktywistów mianem "prowokatorów". W swoim wpisie podkreślono, że "wszystkie prawa uczestników tej akcji PR-owej były i będą w pełni respektowane". Resort oskarżył aktywistów o rozpowszechnianie "kłamstw" w ramach "zaplanowanej kampanii fake newsów". Wspomniano również o incydencie, w którym "prowokator Hamasu-Sumud ugryzł pracownicę medyczną więzienia Ketsiyot". MSZ zaapelowało o niewierzenie w rozpowszechniane "fake newsy".

Sytuacja obywateli Polski

W Izraelu przebywało troje obywateli Polski, którzy po zatrzymaniu odmówili podpisania dokumentów o deportacji. Wśród nich są: prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, którego stan zdrowia miał się pogorszyć, oraz szefowa Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak, która prowadziła strajk głodowy. Brak jest informacji na temat posła KO Franciszka Sterczewskiego.

Decyzja o deportacji zapadła w poniedziałek przed izraelskim sądem. Uwolnione osoby zostaną przewiezione na lotnisko z izraelskiego więzienia, a w drodze nie będą mogły kontaktować się z mediami.

Przechwycenie flotylli humanitarnej

470 aktywistów płynęło do Strefy Gazy 42 jachtami w ramach Globalnej Flotylli Smud, aby dostarczyć pomoc humanitarną Palestyńczykom. W nocy ze środy na czwartek jednostki zostały przechwycone przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych.

Do tej pory deportowano łącznie 170 aktywistów. Ci, którzy pozostali w Izraelu, są przetrzymywani w areszcie w warunkach, które ich pełnomocnicy prawni opisują jako niespełniające standardów. Według zeznań przekazanych grupie pomocy prawnej Adalah, zatrzymanym aktywistom odmówiono niezbędnego leczenia oraz podawano "rażąco niewystarczające" ilości jedzenia i wody. Aktywiści twierdzą, że byli pozbawiani możliwości snu, popychani, krępowani oraz przetrzymywani w klatkach, a także obrażano ich.

W niedzielę wieczorem hiszpańska aktywistka pogryzła członka personelu medycznego, eskortującego ją z badania lekarskiego w ramach przygotowań do deportacji. Incydent ten ma opóźnić deportację aktywistki, ponieważ z tego powodu zostanie ona skierowana do sądu.

W naszej galerii zobaczysz Franciszka Sterczewskiego na flotylli:

Sonda Śledzisz doniesienia z Iranu i Izraela? Tak Czasami Nie