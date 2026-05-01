Nowa konstytucja na horyzoncie. Prezydent rusza z wielkim projektem

Dariusz Brzostek
2026-05-01 16:01

Wielkie zmiany w państwie coraz bliżej. Już 3 maja, w symbolicznym dniu uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, prezydent Karol Nawrocki zrobi pierwszy krok do napisania nowej ustawy zasadniczej. Tego dnia powoła pierwszych członków specjalnej Rady ds. nowej Konstytucji.

Karol Nawrocki

Autor: Super Express Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przemawia za mównicą z godłem Polski, ubrany w garnitur i czerwony krawat, na tle biało-czerwonych barw. Zdjęcie ilustruje projekt nowej konstytucji, o którym czytaj na Super Biznes.

Będzie nowa Rada z inicjatywy prezydenta  

Prezydent stawia wszystko na jedną kartę i rusza z wielkim projektem. Karol Nawrocki zbiera ludzi do zmiany ustawy zasadniczej. Już 3 maja rusza Rada ds. nowej Konstytucji. Pałac Prezydencki zapowiada nową jakość w działaniu wybranego zespołu.

Jak zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, to nie będzie żadna „dyskusja dla pozoru”. „To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach” – podkreśla. Ma być konkret i ciężka robota. 

Kto usiądzie przy stole ds. nowej konstytucji?

W skład rady mają wejść politycy i eksperci z różnych stron barykady. Każdy klub poselski dostanie po dwóch przedstawicieli, zaś koła poselskie po jednym. Do tego konstytucjonaliści i specjaliści od prawa.

Ich celem będzie przygotować projekt nowej konstytucji jeszcze przed końcem kadencji prezydenta.

Będą spory? O to chodzi

Nie ma co się łudzić, łatwo nie będzie. Różne wizje państwa, różne interesy i twarde stanowiska. Ale, jak przekonuje Pałac Prezydencki, właśnie o to chodzi.

Muszą się ścierać różne poglądy” – mówi Leśkiewicz. Najpierw burza mózgów, potem wspólny projekt, a na końcu decyzja parlamentu i referendum.

Uroczysty start 3 maja

Ogłoszenie rady nie jest przypadkowe. Prezydent Karol Nawrocki pojawi się tego dnia na uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja – m.in. w Archikatedrze św. Jana i na Zamku Królewskim. Tam wręczy Ordery Orła Białego i oficjalnie ruszy z projektem, który może zmienić ustrój państwa.

To dopiero początek inicjatyw

Na tym nie koniec. W najbliższych dniach prezydent powoła też kolejną radę – tym razem ds. Polonii i Polaków za granicą. Już teraz przy głowie państwa działa kilkanaście takich gremiów doradczych.

Zdaniem ekspertów plan jest ambitny, a stawka ogromna. Nowa konstytucja to nie kosmetyka, tylko zmiana fundamentów państwa. Teraz wszystko zależy od tego, czy politycy będą w stanie się dogadać.

PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Co wiesz o Konstytucji 3 maja? Patriota powinien to wiedzieć!
Pytanie 1 z 11
W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZYDENT
KONSTYTUCJA RP
KAROL NAWROCKI
KONSTYTUCJA