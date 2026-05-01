1 Maja! Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

Szef rządu opublikował w sieci nagranie, które przenosi nas w czasie do 1 maja 2004 roku. Tłumy na Placu Zamkowym w Warszawie, radość, emocje i wielkie nadzieje.

„Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!” – napisał Tusk.

Historyczny moment dla Polski

Wejście Polski do Unii Europejskiej nie było dziełem przypadku. Za tym stały lata negocjacji i politycznych batalii. Ostateczne „tak” powiedzieli sami Polacy w dwudniowym referendum w 2003 roku.

1 maja 2004 roku Polska razem z dziewięcioma innymi krajami weszła do wspólnoty. To było największe rozszerzenie w historii UE i symboliczne zerwanie z podziałem Europy na dwa wrogie obozy.

Polacy nadal za Unią Europejską

I choć od tamtego czasu minęły ponad dwie dekady, jedno się nie zmieniło. Większość Polaków wciąż chce być w Unii Europejskiej.

Z najnowszego sondażu wynika, że aż 72,8 proc. badanych sprzeciwia się wyjściu Polski z Unii. Zwolenników tzw. polexitu jest znacznie mniej – niecałe 23 proc.

Co więcej, ponad połowa Polaków uważa, że nasz kraj więcej zyskał niż stracił na członkostwie w wielkiej europejskiej wspólnocie.

Jesteśmy dumni, ale podzieleni

Nie wszyscy są jednak entuzjastami. Część osób wciąż patrzy na integrację sceptycznie. Ale jedno jest pewne, temat Unii wciąż budzi emocje.

Dla jednych to symbol wielkiego sukcesu i rozwoju. Dla innych powód do sporów. Jednak 22. rocznica to moment, w którym wielu Polaków mówi wprost: "było warto".

PTNW Henryka Bochniarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/NHneKPeCD9— Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2026