Nocne spotkanie Dudy i Nawrockiego. Co tam się wydarzyło?

Nietypowa pora, klasyczna sceneria

Spotkanie odbyło się po godzinie 20:30, co natychmiast przyciągnęło uwagę komentatorów. Po jego zakończeniu prezydent elekt podziękował za rozmowę we wpisie na platformie X, publikując wspólne zdjęcie. Film z powitania udostępniła również Kancelaria Prezydenta. Wizyta prezydenta elekta w tak późnych godzinach i kamer na żywo, odbiega od przyjętych standardów. Z punktu widzenia protokołu to ruch, który sugeruje potrzebę spokojnej rozmowy z dala od szumu medialnego, a być może również sygnalizuje ostrożne podejście obu stron do swojej roli w tej wymianie władzy.

Mimo późnej pory oprawa spotkania była klasyczna: flagi RP, czerwony dywan, wspólne zdjęcia. Zadbano o symbolikę. W tle widoczny był portret Lecha Kaczyńskiego, podkreślający kontekst instytucjonalny i pamięć o poprzednich prezydentach. Tego samego wieczoru Nawrocki opublikował także nagranie złożenia wieńca pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego.

Uścisk dłoni, kontrolowana mimika, odmienne style

Uścisk dłoni był zdecydowany, ale nie nadmiernie ekspresyjny. Andrzej Duda zachował powagę i protokolarny dystans. Karol Nawrocki, w przeciwieństwie do niego, był znacznie bardziej otwarty w gestach i mimice, uśmiechał się szeroko, podniósł kciuk do fotoreporterów, a opuszczając pałac, wykonał gest „V” przez szybę. Tego typu komunikacja wizualna dobrze rezonuje z opinią publiczną, ale z perspektywy dyplomacji może zostać uznana za niestandardową.

Początek kohabitacji

Spotkanie w Pałacu otwiera nowy etap polityczny: przygotowanie do zaprzysiężenia i przekazania obowiązków głowy państwa. Już teraz widać, że choć styl obu polityków znacznie się różni, obie strony zachowują ton oficjalny i powściągliwy. Równocześnie, przy wyraźnych różnicach w podejściu do spraw międzynarodowych, to spotkanie zapowiada kohabitację o charakterze kontrolowanego dystansu.

Wieczna pamięć Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu 🇵🇱 pic.twitter.com/3kUzaMd0tZ— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025

