"Nocna zmiana". Rada pokoju za miliard i Trump "pomarańczową nadzieją"

Sukces charytatywny i „Złoty Sebastian” Nocnej Zmiany

Na początku programu dr Mirosław Oczkoś ogłosił zakończenie aukcji charytatywnej, w której licytowano figurkę „Złotego Sebastiana” oraz kolację z Kamilą Biedrzycką i Mirkiem Oczkosiem. Zwycięzca przeznaczył na ten cel imponującą kwotę 7399 zł. Środki te zostaną przekazane na wsparcie dzieci, za co prowadzący gorąco podziękował widzom i słuchaczom.

Trump to "pomarańczowa nadzieja białych"

Wątek międzynarodowy w dzisiejszym odcinku zdominowała postać Donalda Trumpa, którego Oczkoś ironicznie określił mianem „pomarańczowej nadziei białych”. W programie skomentowano kontrowersyjne wypowiedzi Trumpa dotyczące sojuszników z NATO, w tym podważanie ich wkładu w misję w Afganistanie. Prowadzący przypomniał również o powracającym pomyśle Trumpa dotyczącym zakupu Grenlandii, co mogłoby doprowadzić do absurdalnej sytuacji „wojny wewnętrznej” wewnątrz sojuszu.

Sejmowe „rzepy” i biologia według Jarosława Kaczyńskiego

W przeglądzie wydarzeń z polskiego Sejmu Mirosław Oczkoś przytoczył propozycję wicemarszałka Szymona Hołowni, by głośność okrzyków na sali plenarnej mierzyć w nowej jednostce – „rzepach”. Prowadzący ironizował, że niektóre wystąpienia osiągały poziom co najmniej 10 rzep.

Na koniec programu przypomniano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w jednej ze szkół. Prezes PiS mówił o „planie przebudowy człowieka” i stwierdził, że według unijnych rejestrów istnieje obecnie około 240 płci. Oczkoś skomentował te wywody z przymrużeniem oka, sugerując stworzenie specjalnej „tablicy pierwiastków Kaczyńskiego”, by nadążyć za tą nową systematyką biologii.

Program zakończył się zapowiedzią powrotu do pełnego składu prowadzących już w kolejnym wydaniu.

