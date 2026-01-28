Kosiniak-Kamysz jedzie na spotkanie z szefem NATO. Chodzi o "mobilizację państw członkowskich"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-01-28 20:26

Szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz uda się w czwartek 29 stycznia do amerykańśkiej bazy Ramstein w Niemczech na spotkanie z szefem NATO i sojuszniczymi dowódcami. Jak powiedział wicepremier, spotkanie ma na celu "mobilizację sojuszników do zobowiązań związanych z deklaracjami do planów obronnych".

Kosiniak-Kamysz w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Wicepremier Kosiniak Kamysz w Turcji
  • Wicepremier Kosiniak-Kamysz weźmie udział w spotkaniu z szefami obrony państw NATO w Ramstein.
  • Spotkanie ma na celu omówienie roli Polski w NATO i jej zdolności operacyjnych.
  • Rozmowy będą dotyczyć mobilizacji państw członkowskich NATO do wypełnienia zobowiązań związanych z planami obronnymi.
  • Spotkanie w takiej formule odbywa się rzadko, co podkreśla jego wagę.

Kosiniak-Kamysz w Ramstein: Polska wzmacnia rolę w NATO

W czwartek w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein (znajdującej się na terenie Niemiec), wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w strategicznym spotkaniu z szefami obrony państw NATO. Spotkanie, zwołane na zaproszenie dowódcy wojsk Sojuszu w Europie, gen. Alexusa Grynkevicha, ma na celu omówienie kluczowych aspektów związanych z bezpieczeństwem i współpracą w ramach NATO.

Tematem rozmów z Markiem Rutte będzie przede wszystkim rola Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz jej zdolności operacyjne. 

Wiceszef MON: spotkanie ma na celu mobilizację członków NATO

Wiceszef MON Paweł Zalewski doprecyzował w Radiu Zet, że spotkanie ma na celu mobilizację państw członkowskich NATO do realizacji zobowiązań wynikających z planów obronnych. Kluczowe jest zwiększenie nakładów na uzbrojenie, rozwijanie zdolności operacyjnych oraz ogólna mobilizacja sił.

Zalewski podkreślił, że spotkanie w takiej formule, na zaproszenie dowódcy wojsk NATO, jest rzadkością, co świadczy o jego szczególnym znaczeniu. Regularne spotkania ministrów obrony państw NATO odbywają się sukcesywnie, a kolejne zaplanowano na drugą połowę lutego w Brukseli.

Ramstein, gdzie odbędzie się spotkanie, jest siedzibą dowództwa sił lotniczych USA w Europie. Baza odgrywa kluczową rolę w operacjach wojskowych i logistycznych NATO, co dodatkowo podkreśla wagę spotkania z udziałem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Kosiniak-Kamysz: Obrona Polski i nowoczesna armia to nasza wspólna sprawa. Nie …
Władysław Kosiniak-Kamysz o wizycie Zełeńskiego
QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów!
Pytanie 1 z 15
Kiedy w PRL oficjalnie obchodzono Dzień Wojska Polskiego, upamiętniający bitwę pod Lenino?
QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MON
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ