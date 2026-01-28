Kosiniak-Kamysz jedzie na spotkanie z szefem NATO. Chodzi o "mobilizację państw członkowskich"

Wicepremier Kosiniak-Kamysz weźmie udział w spotkaniu z szefami obrony państw NATO w Ramstein.

Kosiniak-Kamysz w Ramstein: Polska wzmacnia rolę w NATO

W czwartek w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein (znajdującej się na terenie Niemiec), wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w strategicznym spotkaniu z szefami obrony państw NATO. Spotkanie, zwołane na zaproszenie dowódcy wojsk Sojuszu w Europie, gen. Alexusa Grynkevicha, ma na celu omówienie kluczowych aspektów związanych z bezpieczeństwem i współpracą w ramach NATO.

Tematem rozmów z Markiem Rutte będzie przede wszystkim rola Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz jej zdolności operacyjne.

Wiceszef MON: spotkanie ma na celu mobilizację członków NATO

Wiceszef MON Paweł Zalewski doprecyzował w Radiu Zet, że spotkanie ma na celu mobilizację państw członkowskich NATO do realizacji zobowiązań wynikających z planów obronnych. Kluczowe jest zwiększenie nakładów na uzbrojenie, rozwijanie zdolności operacyjnych oraz ogólna mobilizacja sił.

Zalewski podkreślił, że spotkanie w takiej formule, na zaproszenie dowódcy wojsk NATO, jest rzadkością, co świadczy o jego szczególnym znaczeniu. Regularne spotkania ministrów obrony państw NATO odbywają się sukcesywnie, a kolejne zaplanowano na drugą połowę lutego w Brukseli.

Ramstein, gdzie odbędzie się spotkanie, jest siedzibą dowództwa sił lotniczych USA w Europie. Baza odgrywa kluczową rolę w operacjach wojskowych i logistycznych NATO, co dodatkowo podkreśla wagę spotkania z udziałem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.

