Kamila Biedrzycka i Mirosław Oczkoś mocno podsumowali polityków

Twierdzi, że oni by zadziałaliby od razu

Poczet "fujar" polskich

Dzisiejszy program był nietypowy, bo bez telefonów od widzów. To wyjątkowa sytuacja, a powodem są prace techniczne w redakcji. Jak zaznaczyła red. Biedrzycka - fujar w polskiej polityce nie brakuje. Terminu fujara użył kiedyś Zbigniew Ziobro, zwracając się do ówczesnej opozycji. Wczoraj poseł Trela z kolei powiedział do Ziobry:- "nie być fujarą i stawić się na komisję śledczą".

Powrót Zbigniewa Ziobry komentowali prowadzący, zwracając uwagę jest jest w dobrej formie i chce wrócić jak szeryf. Oskarżył Tuska i Bodnara, że działają w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zdaniem dr Oczkosia, spóźnienie na komisję regulaminową było celowe i lekceważące, a Ziobro swój cel osiągnął. Ale fujar u nas dostatek - podkreślili prowadzący.

Pod lupą "Nocnej zmiany" znalazł się też obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, już z oficjalnym poparciem PiS, który jednak nie jest naturalnym kandydatem tego środowiska - stwierdził Oczkoś. Prowadzący mówili też o raporcie na temat przeszłości Nawrockiego. Ale do maja wyborcy już o nim zapomną. Na razie kampania Nawrockiego przebiega podręcznikowo - rodzina, bieganie czy wizyta u górali.

Prowadzący też przyjrzeli się Rafałowi Trzaskowskiemu. Red. Biedrzycka powiedziała, że Trzaskowski pisze sam przemówienie na konwencję 7 grudnia. Hasło "Ruszam z Trzaskiem" jest całkiem dobre. Jak podkreślił Oczkoś, dwa filary kampanii są decydujące: kampania internetowa i wizyta w jak najmniejszych miejscowościach i ściskanie rąk.

Szymon Hołownia i sprawa studiów w Collegium Humanum. Czy polityk się dobrze tłumaczył w sytuacji kryzysowej? Oczkoś sądzi, że Hołownia wybrał najmniej szczęśliwą drogę i popełnia błędy. Proces stawania się politykiem przez Hołownię trwa. Red. Biedrzycka zaznaczyła, że sprawa Collegium Humanum dotyczy też Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.

Nocna zmiana

W każdą środę, o godz. 21 w „Nocnej zmianie” Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś komentują bieżące wydarzenia polityczne, więc odważne opinie i cięte riposty będą gwarantowane. Wszystko w nowoczesnej i multimedialnej oprawie oraz nowej odsłonie studia SE.