Minister Marcin Kierwiński ogłosił nocą na granicy polsko-białoruskiej o jej zamknięciu z powodu rozpoczynających się manewrów „Zapad”, które są postrzegane jako zagrożenie dla Polski i UE.

Zamknięcie granicy będzie obowiązywać do odwołania, a ruch zostanie wznowiony dopiero po zagwarantowaniu bezpieczeństwa Polaków i braku ryzyka prowokacji.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd przygotuje wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi zamknięcia granicy, w zależności od wysokości strat i czasu trwania ograniczeń.

Decyzja Polski spotkała się z krytyką ze strony Rosji i Białorusi, ale Polska stanowczo odrzuca zarzuty, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli w obliczu agresywnych działań ze strony Rosji.

Marcin Kierwiński, podczas nocnej konferencji prasowej na granicy polsko-białoruskiej, podkreślił, że głównym powodem zamknięcia granicy są rozpoczynające się manewry „Zapad”. Według ministra, ćwiczenia te są „wymierzone wprost w Polskę, w Unię Europejską”. Manewry „Zapad” są cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi Rosji i Białorusi, które budzą obawy w regionie ze względu na ich skalę i scenariusze. Polska interpretuje je jako potencjalne zagrożenie dla stabilności regionalnej. Decyzja, choć trudna, jest podyktowana troską o bezpieczeństwo Polaków. Minister zaznaczył, że decyzja została podjęta „z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo naszych obywateli, za bezpieczeństwo Polaków”. Jest to środek zapobiegawczy mający na celu minimalizację ryzyka prowokacji i agresywnych zachowań.

Szczegóły zamknięcia granic

Szef MSWiA poinformował, że decyzja o zamknięciu granicy nie ma z góry ustalonego terminu i będzie obowiązywać „do odwołania”.

- Zrobimy wszystko, aby ten okres zamknięcia był jak najkrótszy, ale decyzja, którą podpisałem o zamknięciu przejść granicznych, to jest decyzja bez podania okresu. Decyzja do odwołania – podkreślił.

Wznowienie ruchu nastąpi dopiero wtedy, gdy władze będą miały pewność, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane. Ruch zostanie wznowiony, „tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje, nie grożą nam żadne agresywne zachowania”.

Decyzja o zamknięciu granicy z Białorusią budzi obawy o jej skutki gospodarcze, szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną. Minister Kierwiński odniósł się do tych obaw, zapewniając o planach wsparcia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wszystkie resorty mają przygotować „ewentualne zestawienie potencjalnych strat”.

- Na podstawie tego, jakie te straty będą i jak długo będzie trwało zamknięcie granicy, będziemy podejmować decyzje o ewentualnym wsparciu dla poszczególnych branż przemysłu – zapowiedział szef MSWiA.

Reakcje międzynarodowe

Decyzja Polski spotkała się z krytyką ze strony Rosji i Białorusi. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, określiła ją jako „bardzo złą” i wezwała Polskę do jej cofnięcia. Polska stanowczo odrzuciła te zarzuty. Maria Zacharowa twierdzi, że decyzja Polski jest nieuzasadniona i szkodliwa. Polska odpowiedziała.

- Robimy to ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli. To Rosja w ostatnich dniach zachowuje się wobec Polski w sposób agresywny, a od wielu lat zachowuje się w sposób agresywny wobec całego cywilizowanego świata. Dbając o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy zmuszeni do takiej decyzji - oznajmiono.

Białoruski reżim uważa, że działania Polski są „nielegalne” i stwarzają „poważne trudności dla normalnego funkcjonowania międzynarodowego ruchu osób i towarów”, co ma szkodzić zarówno państwom wschodnim, jak i zachodnim.

