Dramatyczny apel Radosława Sikorskiego! "Proszę i błagam"

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski apeluje o unikanie podróży do Rosji i Białorusi ze względu na ryzyko arbitralnych aresztowań Polaków, którzy mogą być traktowani jako zakładnicy.

MSZ odradza również podróże do Izraela i Iranu z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i wysokiego ryzyka dla bezpieczeństwa obywateli.

Polska dąży do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, co uznaje za testowanie wojskowe i polityczne NATO.

Rząd polski podejmuje działania w celu uwolnienia polskiego zakonnika aresztowanego na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa, jednak możliwości wpływu na decyzje białoruskich władz są ograniczone.

Radosław Sikorski podkreślił, że Rosja i Białoruś "po prostu biorą zakładników i nie zawsze mamy zakładnika na wymianę". Oznacza to, że osoby aresztowane w tych krajach mogą stać się narzędziem w grze politycznej, a ich uwolnienie jest często skomplikowane i długotrwałe. Minister zaznaczył, że podróżujący do tych krajów czynią to na własne ryzyko i nie powinni obwiniać państwa polskiego w przypadku problemów.

- Jeszcze raz proszę, apeluję i błagam: nie jedźcie tam, a jak ktoś pojedzie, to robi to na własną odpowiedzialność. Proszę nie obwiniać państwa polskiego - mówił.

Szef MSZ wskazał również na inne kraje, do których MSZ odradza podróże, w tym Izrael i Iran. Sytuacja geopolityczna w tych regionach jest niestabilna, a ryzyko zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli jest wysokie.

Incydenty z dronami i reakcja ONZ

W kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Sikorski wyjaśnił, że Polska dąży do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Celem jest "przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO". Minister podkreślił, że 19 naruszeń przestrzeni powietrznej przez kilkanaście dronów w ciągu siedmiu godzin nie może być uznane za przypadek, lecz za "testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO".

Aresztowanie polskiego zakonnika na Białorusi

Radosław Sikorski odniósł się również do zatrzymania polskiego zakonnika na Białorusi, który miał prowadzić działalność szpiegowską i zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-2025. Minister określił to jako "niedopuszczalne" i przypomniał o wcześniejszych ostrzeżeniach MSZ przed podróżami na Białoruś. Potwierdził, że polski rząd pracuje nad uwolnieniem aresztowanego Polaka, jednak zaznaczył, że "gdyby to od nas zależało, to polscy więźniowie z Białorusi już dawno by wyszli z więzień", co wskazuje na ograniczone możliwości wpływu na decyzje białoruskich władz.

