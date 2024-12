Najnowszy sondaż. To da do myślenia rządowi Tuska

Wybory prezydenckie to najważniejsze wydarzenie polityczne 2025 roku. To, kiedy odbędą się wybory prezydenckie ogłosi marszałek Sejmu. To on zarządza datę wyborów prezydenckich w Polsce. Wiadomo, że w wyborach startować zamierzają:

Rafał Trzaskowski - kandydat Koalicji Obywatelskiej

Karol Nawrocki - kandydat obywatelski, ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości

Sławomir Mentzen - kandydat Konfederacji

Magdalena Biejat - kandydatka Nowej Lewicy

Szymon Hołownia - kandydat niezależny, z poparciem Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego

Marek Jakubiak - kandydat Wolnych Republikanów

Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych i Samorządowców

Nitras ostrzega Polaków. Wskazał na Nawrockiego i nazwał go "pisowskim betonem"

Właśnie na kandydata, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość, uwagę zwrócił minister sportu. Sławomir Nitras wrzucił na swoje konto w mediach społecznościowych, konkretnie na portal X zdjęcie przedstawiające: Karola Nawrockiego i Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON w czasach rządów PiS. Na zdjęciu widać też Przemysława Czarnka. Nitras tak opisał fotografię: - Nawrocki to przedstawiciel najskrajniejszych ludzi w PiS. To pisowski beton z drużyny Macierewicza i Czarnka. Polacy bądźmy ostrożni.

Nawrocki to przedstawiciel najskrajniejszych ludzi w PiS. To pisowski beton z drużyny Macierewicza i Czarnka. Polacy bądźmy ostrożni. pic.twitter.com/6cBdCxyfrM— Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) December 30, 2024

Przypomnijmy, że w PiS przez wiele tygodni zastanawiano się nad tym, kogo poprzeć w wyborach prezydenckich. Analizowano i sprawdzano, jakiego kandydata najchętniej widzieliby wyborcy, kto odpowiadały ich oczekiwaniom. Wiele nazwisk było w grze, ale w końcu postawiono na poparcie kandydata obywatelskiego.

Kim jest Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku w Gdańsku. Z wykształcenia jest historykiem - ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2013 roku jest doktorem nauk humanistycznych. Skończył też studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku International MBA in Strategy, Programme and Project Management. Nawrocki zajmuje się przede wszystkim najnowszą historią Polski, w tym historią opozycji antykomunistycznej.

