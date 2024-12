Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? To pytanie zaczynają sobie zadawać Polacy. Zgodnie z Konstytucją wybory zarządza marszałek Sejmu. Z tego, co już wiadomo, to marszałek Szymon Hołownia chce ogłosić termin wyborów najszybciej jak się da. Zapowiedział, że planuje to zrobić na początku stycznia i zapewnił, że dojdzie do tego 8 stycznia.

Wybory prezydenckie 2025 - możliwe daty

Nie znamy jeszcze konkretnej daty wyborów, ale zgodnie z przepisami te mogą się odbyć: nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów, jak wskazuje Konstytucja.

Skoro tak, to możliwe daty wyborów pierwszej tury to:

4 maja

11 maja

18 maja

25 maja

Druga tura odpowiednio dwa tygodnie później odbywałaby się:

18 maja

25 maja

1 czerwca

8 czerwca

Kandydaci w wyborach 2025

Chociaż nie jest znana data wyborów, to znamy już kandydatów na prezydenta, którzy zadeklarowali, że będą startowali. To:

Rafał Trzaskowski - kandydat Koalicji Obywatelskiej Karol Nawrocki - kandydat obywatelski, ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Mentzen - kandydat Konfederacji Magdalena Biejat - kandydatka Nowej Lewicy Szymon Hołownia - kandydat niezależny, z poparciem Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Jakubiak - kandydat Wolnych Republikanów Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych i Samorządowców

Wybory prezydenckie 2020. Kiedy wypadały poprzednie wybory?

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w 2020 roku w atmosferze zmian. Najpierw miały być wyłącznie wyborami kopertowymi, czyli takimi, które przeprowadza się w głosowaniu korespondencyjnym - z powodu panującej wtedy pandemii koronawirusa. Wyrażenie "kopertowe" było powszechnie używane przez media i polityków. Zgodnie z tym planem miały się one odbyć 10 maja, ale tak się nie stało. Zostały one przesunięte na 28 czerwca. Druga tura odbyła się dwa tygodnie później, 12 lipca.

