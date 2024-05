Niezależne białoruskie media o tym, gdzie może zamieszkać Tomasz Szmydt. "Dzielnica łukaszenkowskiej elity"

Dziennikarz zadał politykowi PiS pytanie po angielsku. Tak zareagował kandydat w wyborach do PE [WIDEO]

Portal Reform.news zwrócił uwagę, że były sędzia publikuje w sieci społecznościowej X zdjęcia z „elitarnych okolic” – znad zbiornika Drozdy na Świsłoczy i z pobliskiej restauracji Lebiażyj, często odwiedzanych przez ludzi bliskich Łukaszence. Jak pisze portal, były sędzia "przemieszcza się tradycyjnymi trasami łukaszenkowskiej elity”. Drozdy to dzielnica na północnym zachodzie Mińska. Znajduje się w niej jedna z rezydencji białoruskiego dyktatora oraz elitarna dzielnica willowa, w której niegdyś mieściły się rezydencje ambasadorskie. W 1998 roku Łukaszenka ambasadorów wysiedlił, co zakończyło się skandalem dyplomatycznym i opuszczeniem Białorusi przez dyplomatów. Obecnie w otoczonym betonowym płotem i drutem kolczastym oraz ściśle chronionym sektorze znajduje się ok. 150 domów ludzi z wyższych szczebli białoruskich władz i bliskiego otoczenia Łukaszenki – pisze Reform.news.

Dzień dobry🇵🇱🤝 🇧🇾 Czas na poranną ☕ pic.twitter.com/A4tZxfgV31— Szmydt Tomasz (@Szmydt_Tomasz) May 14, 2024

Formalnie przebywający od 22 kwietnia do 10 maja na urlopie sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt pojawił się 6 maja na propagandowej konferencji prasowej w Mińsku. Państwowa białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała, że poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Sędzia powiadomił natomiast, że zrzeka się dotychczasowego stanowiska w WSA "ze skutkiem natychmiastowym".

Następnie zaczął pojawiać się w białoruskich i rosyjskich mediach i powtarzać tezy tamtejszej propagandy, a siebie przedstawiać jako ofiarę represji za poglądy. Białoruś, z której w ciągu ostatnich czterech lat wyjechało w obawie przed represjami co najmniej pół miliona ludzi, a tysiące siedzą w więzieniach za politykę, Szmydt nazywa krajem „prawdziwie wolnym i bezpiecznym”.

W związku z postępowaniem byłego sędziego Sąd Dyscyplinarny przy NSA uchylił mu immunitet, a Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o postawieniu mu zarzutów. Postępowanie toczy się na podstawie art. 130 kodeksu karnego mówiącego o udziale w działalności obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji mogących wyrządzić szkodę RP. Sprawę badają także służby specjalne. W poniedziałek do sądu trafił wniosek o aresztowanie Tomasza Smydt. Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny za byłym sędzią wydany zostanie list gończy.

Pozdrowienia z ” Parku Drozdy" pic.twitter.com/wZEln1CPCJ— Szmydt Tomasz (@Szmydt_Tomasz) May 13, 2024