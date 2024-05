Niewiarygodne! Tusk powiedział to Dudzie w cztery oczy!

Awaria samolotu prezydenta Dudy! Miał lecieć do Kataru

szok, co zrobił

Poseł z sejmowej speckomisji zaskakuje: "To mogą być podpalenia i dywersja obcych państw"

Jak nieoficjalnie wiadomo, szef rządu rozmawiał z prezydentem m. in. o ważnych kwestiach bezpieczeństwa, Nuclear Sharing, CPK oraz ustawie o KRS. Głównym tematem poniedziałkowej rozmowy miała być jednak tzw. ustawa kompetencyjna, która daje prezydentowi wpływ na obsadę części stanowisk unijnych. Ustawa zakłada, że rząd ma przedkładać prezydentowi propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE, rzecznika generalnego TSUE, członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członka Komitetu Regionów oraz dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Następie prezydent ma w terminie 14 dni wyrazić zgodę, bądź odmówić, desygnowania danych kandydatów.

J. PITERA: W TUSKU NIE MA OBSESYJNEJ NIENAWIŚCI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na zamkniętym spotkaniu premier Donald Tusk miał wyrazić swój sprzeciw prezydentowi w tej kwestii i oświadczyć, że nie będzie respektował ustawy o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE. – Jeśli faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, prezydent zamierza wystąpić do premiera z oficjalną korespondencją, podobnie jak to było w przypadku wyboru prokuratora krajowego – poinformował nieoficjalnie PAP.

Podczas spotkania premier miał rozmawiać również z prezydentem Dudą o Krajowej Radzie Sądownictwa – miał uznać za błąd negocjacje prowadzone przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z Pałacem Prezydenckim w sprawie nowych przepisów. Jak mówi źródło PAP-u, w sprawie ustawy o KRS nie ma porozumienia, prezydent czeka aż przepisy trafią na jego biurko, jednak z pewnością nie pozwoli na „dezawuowanie" obecnej Rady.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka premier Donald Tusk: