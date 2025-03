Najpotężniejszy człowiek na świecie - Elon Musk. To trzeba o nim wiedzieć!

Nie tak sobie wyobrażaliśmy wyniki meczów w turnieju tenisowym w USA, z udziałem naszej czołowej zawodniczki. Znamienny komentarz w tej sprawie napisał Donald Tusk. – Rosja i Białoruś pokonały Polskę i USA, aby awansować do finału Indian Wells. Nie jestem zadowolony. Zgadnij dlaczego. Ale przecież to tylko tenis, prawda? – tak premier napisał po angielski, odnosząc się do wydarzeń na korcie.

Russia and Belarus defeated Poland and the US to reach the Indian Wells final. I’m not happy. Guess why. But then it’s just tennis, isn’t it?— Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2025

Najlepsza polska tenisistka Iga Świątek w Indian Wells broniła tytułu. Niestety, Rosjanka Mirra Andriejewa pokonała Polkę po ponad dwugodzinnym boju z wynikiem 7:6 (7-1), 1:6, 6:3. Z kolei Liderka światowego rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała Amerykankę Madison Keys 6:0, 6:1.

Szef polskiego rządu opublikował swój komentarz dwa dni po spotkaniu w Moskwie prezydentów Rosji Władymira Putina i Białorusi Aleksandra Łukaszenki. We wspólnym oświadczeniu politycy napisali, że Rosja i Białoruś uważają działania NATO w kontekście "kryzysu na Ukrainie" za wrogie i destabilizujące, a także grożące konfliktem zbrojnym pomiędzy krajami posiadającymi broń nuklearną. Zadeklarowali też, że Rosja i Białoruś są gotowe podjąć kroki militarne i dyplomatyczne w reakcji na działania NATO.

Obaj politycy potępili też "agresywną i konfrontacyjną politykę Unii Europejskiej" wobec Białorusi i Rosji, zarzucając jej ingerencję w ich sprawy wewnętrzne i stosowanie jednostronnych sankcji.

Putin odniósł się też w czwartek do propozycji zawieszenia broni, którą wysunęli po wtorkowych rozmach z Ukraińcami w Arabii Saudyjskiej Amerykanie. Prezydent Rosji zadeklarował gotowość do wstrzymania walk, ale postawił warunki "usunięcia podstawowych przyczyn kryzysu".

– Przywódca Rosji Władimir Putin wykazał lekceważenie wobec propozycji zawieszenia broni, przekazanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa; nie możemy pozwolić Putinowi na manipulacje z tą umową – ocenił to w piątek premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

