- Poseł Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia 2026 roku w Dąbrowie Górniczej, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze.
- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził chęć zorganizowania pogrzebu państwowego, podkreślając, że ostateczna decyzja należy do rodziny zmarłego.
- "Super Express" nieoficjalnie dowiedział się, że pogrzeb posła Litewki będzie miał charakter państwowy i odbędzie się 29 kwietnia o 13:30 w Sosnowcu.
- Uroczystości pogrzebowe obejmą przemówienie i transmisję z kościoła św. Joachima, natomiast dalsza część na cmentarzu będzie miała charakter prywatny.
Państwowy pogrzeb posła Łukasza Litewki. Znamy datę i miejsce uroczystości
Decyzja w sprawie charakteru ostatniego pożegnania posła Łukasza Litewki już zapadła. Choć początkowo była to jedynie propozycja marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, teraz wszystko jest już jasne. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, do których dotarliśmy, pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy i odbędzie się w środę, 29 kwietnia, o godzinie 13.30.
Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu. Podczas nabożeństwa planowane są przemówienia, a cała uroczystość z kościoła ma być transmitowana, by umożliwić pożegnanie posła szerszemu gronu osób.
Tragiczna śmierć posła Nowej Lewicy
Rodzina posła Łukasza Litewki ma jednocześnie bardzo ważny apel. Chodzi o dalszą część uroczystości pogrzebowych. Po zakończeniu mszy świętej, ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. To czas przeznaczony wyłącznie dla rodziny i przyjaciół, którzy w ciszy i skupieniu będą chcieli pożegnać zmarłego.
Cała Polska jest wciąż w szoku po tym, jak media obiegła informacja, że Łukasz Litewka nie żyje. Do tragedii doszło w czwartek, 23 kwietnia, w Dąbrowie Górniczej. Poseł Nowej Lewicy, znany ze swojej pasji do sportu, jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską. To ruchliwa trasa, łącząca miasto z sąsiednim Sosnowcem. Około godziny 13:00 doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Mimo natychmiast podjętej reanimacji, życia posła nie udało się uratować.