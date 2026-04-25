Państwowy pogrzeb posła Łukasza Litewki. Znamy datę i miejsce uroczystości

Decyzja w sprawie charakteru ostatniego pożegnania posła Łukasza Litewki już zapadła. Choć początkowo była to jedynie propozycja marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, teraz wszystko jest już jasne. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, do których dotarliśmy, pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy i odbędzie się w środę, 29 kwietnia, o godzinie 13.30.

Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu. Podczas nabożeństwa planowane są przemówienia, a cała uroczystość z kościoła ma być transmitowana, by umożliwić pożegnanie posła szerszemu gronu osób.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Tragiczna śmierć posła Nowej Lewicy

Rodzina posła Łukasza Litewki ma jednocześnie bardzo ważny apel. Chodzi o dalszą część uroczystości pogrzebowych. Po zakończeniu mszy świętej, ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. To czas przeznaczony wyłącznie dla rodziny i przyjaciół, którzy w ciszy i skupieniu będą chcieli pożegnać zmarłego.

Cała Polska jest wciąż w szoku po tym, jak media obiegła informacja, że Łukasz Litewka nie żyje. Do tragedii doszło w czwartek, 23 kwietnia, w Dąbrowie Górniczej. Poseł Nowej Lewicy, znany ze swojej pasji do sportu, jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską. To ruchliwa trasa, łącząca miasto z sąsiednim Sosnowcem. Około godziny 13:00 doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Mimo natychmiast podjętej reanimacji, życia posła nie udało się uratować.