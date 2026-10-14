Z ostatniej chwili: Maciej Berek złoży w Sejmie ślubowanie

Jak nieoficjalnie podały "Fakty" TVN Maciej Berek ma złożyć w Sejmie ślubowanie na sędziego TK.

- Maciej Berek właśnie dzisiaj złoży ślubowanie wobec prezydenta. Złoży to ślubowanie w Sejmie, nie w Sali Kolumnowej. Nie będzie to taka duża uroczystość, jaka była wtedy, kiedy czterech sędziów składało wobec prezydenta ślubowanie. Będzie to uroczystość w mniejszej sali - przekazała dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska w środę (14 października) rano na antenie TVN 24.

Następnie wieści te potwierdził wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, który na antenie TVN 24 odniósł się do sprawy. - Dziś ślubowanie Macieja Berka na sędziego TK. Liczymy, że prezydent będzie.

We wtorek na temat ślubowań sędziów TK głos zabrał marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Jak zapowiedział: - Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie odebrał prezydent Karol Nawrocki, złożą ślubowanie w innej formie.

Marszałek Sejmu powołał się na opublikowaną opinię Komisji Weneckiej, która wskazała, że jeśli prezydent „odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania”, możliwe jest „dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta”.

- Komisja Wenecka dała jednoznaczną wykładnię. Po pierwsze, wszystkie decyzje Sejmu w tej sprawie są zgodne z prawem. Po drugie, prezydent ma natychmiast zaprzysiąc wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (…) Po trzecie, jeżeli prezydent tego nie zrobi, to sędziowie TK mają złożyć przysięgę w innej formie. I chciałem wam powiedzieć, złożą. Mamy dość po prostu łamania prawa - podkreślił marszałek Czarzasty.

Kim jest Maciej Berek? Kariera, doświadczenie

Maciej Berek od grudnia 2023 roku pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.