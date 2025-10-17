Nieoczekiwane warunki przed rezygnacją? Rotacja marszałka Sejmu pod znakiem zapytania

W kontekście zbliżającej się rotacji na stanowisku Marszałka Sejmu, premier Donald Tusk wyraził spokój co do decyzji Szymona Hołowni. Zgodnie z umową koalicyjną, po 13 listopada 2025 roku, Włodzimierz Czarzasty ma przejąć tę funkcję. Tusk podkreśla, że Hołownia nie stawia żadnych warunków i dotrzyma zobowiązania. Jednakże, pojawiają się również kwestie dotyczące warunków koalicyjnych, które mają zostać spełnione przed rezygnacją Hołowni.

  • Premier Donald Tusk wyraził przekonanie, że Szymon Hołownia dotrzyma umowy koalicyjnej i zrezygnuje ze stanowiska Marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego po 13 listopada 2025 roku.
  • Szymon Hołownia potwierdził swoją rezygnację na 13 listopada, a wybór jego następcy ma odbyć się 19 listopada.
  • Hołownia zaznaczył, że przed rezygnacją muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, w tym nominacja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera, aby zachować równowagę sił w koalicji.

Premier Donald Tusk, zapytany przez dziennikarzy o rotację na stanowisku Marszałka Sejmu, stwierdził, że jest spokojny o to, co zrobi Szymon Hołownia. Jak zaznaczył, polityka jest pełna niespodzianek, ale w tej konkretnej kwestii ma pewność. Tusk odrzucił sugestie o rzekomym szantażu ze strony Hołowni.

Premier podkreślił, że Marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i tak, jak się zobowiązał w umowie, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego. Dodał również, że choć nie może zagwarantować jednomyślności wszystkich posłów w głosowaniu, to wśród liderów koalicji 15 października panuje pełne porozumienie.

Zapowiedzi Hołowni 

Szymon Hołownia potwierdził, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji Marszałka Sejmu, a wybór jego następcy ma odbyć się 19 listopada. Wspomniał również o spotkaniu z Włodzimierzem Czarzastym w celu omówienia szczegółów zmiany.

Hołownia podkreślił jednak, że przed rezygnacją muszą zostać spełnione warunki koalicyjne. Kluczowe jest nominowanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, rekomendowanej przez Polskę 2050, na funkcję wicepremiera. Lider Polski 2050 wyjaśnił, że "Jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem", wskazując na potrzebę zachowania równowagi sił w koalicji. Już pod koniec lipca Hołownia zapowiedział, że po jego rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu, Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. Obecnie funkcje wicepremierów pełnią Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz Radosław Sikorski.

