Niemiecki dziennik uderza w Tuska. Porównanie z Kaczyńskim musi go zaboleć

Niemiecki dziennik krytykuje Donalda Tuska.

Gazeta zarzuca polskiemu premierowi niespełnienie ważnej obietnicy wyborczej.

Autor artykułu sugeruje, że Tusk podąża śladami Jarosława Kaczyńskiego.

Niemiecki dziennik "Berliner Zeitung" poddaje surowej ocenie rządy Donalda Tuska, zarzucając mu niespełnienie obietnic dotyczących przywrócenia praworządności w Polsce. Publicysta Klaus Bachmann w swoim artykule analizuje, dlaczego, pomimo początkowych nadziei i oczekiwań wyborców, w kraju niewiele się zmieniło. Jak przekonuje, dwa lata temu koalicja pod przewodnictwem Donalda Tuska zdobyła władzę dzięki masowemu poparciu młodych wyborców.

- Tusk i jego ministrowie zapowiedzieli rozliczenia i politykę, która miała być zupełnie inna – przekonuje w swoim artykule Bachmann.

Czy obietnice Tuska to "fiasko"? Niemiecki dziennik bezlitosny

Jednak, jak zauważa niemiecki publicysta, "niewiele się wydarzyło w kwestii rozliczeń korupcji i łamania konstytucji oraz reform instytucjonalnych". Bachmann wskazuje na kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, wskazuje na weta prezydenta Andrzeja Dudy, które miały blokować wiele inicjatyw legislacyjnych rządu. Po drugie, "brak wiary, że wyborcy rzeczywiście pragną innej polityki".

Jednak zdaniem Bachmanna istnieje jeszcze jeden, głębszy powód – "nieoficjalna, niepisana konstytucja, której treści nikt dokładnie nie zna, ale którą wszyscy przestrzegają".

"Tajna konstytucja" – co to takiego?

Według autora "Berliner Zeitung" ta "tajna konstytucja" to "tajny kodeks, który zabrania stosowania przemocy wobec opozycji, chroni immunitet posłów, nawet jeśli podczas demonstracji posuwają się zbyt daleko". - Do 2023 r. wyłączone ze ścigania były też finanse partii. Do kodeksu należą także wybory - dodał jeszcze.

