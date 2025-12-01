Niemcy zwrócili nam krzyżackie archiwa! Premier Tusk: Serce się raduje

- Podczas polsko‑niemieckich konsultacji w Berlinie zwrócono Polsce 73 średniowieczne rękopisy pergaminowe z Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz XIV‑wieczną rzeźbę głowy św. Jakuba Starszego z Malborka.
- Dokumenty dotyczą głównie stosunków polsko‑krzyżackich, a najstarszy z nich to przywilej papieża Innocentego III z 1215 r., zaś najmłodszy – list żelazny króla Kazimierza Jagiellończyka z 1455 r.
- Premier Donald Tusk i minister kultury Marta Cienkowska podkreślili symboliczne znaczenie zwrotu, który nastąpił w 500. rocznicę likwidacji zakonu krzyżackiego.
73 pergaminy znowu będą w Polsce
Uroczystość przekazania skarbów odbyła się w Berlinie podczas polsko‑niemieckich konsultacji międzyrządowych. Otrzymaliśmy 73 średniowieczne rękopisy pergaminowe, zrabowane z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, które przez ostatnie lata znajdowały się w zbiorach Tajnego Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie. Materiały dotyczą przede wszystkim stosunków polsko‑krzyżackich. Najstarszym z nich jest przywilej protekcyjny papieża Innocentego III z 1215 r., wydany dla zakonu krzyżackiego. Najmłodszy dokument to list żelazny króla Kazimierza Jagiellończyka z 1455 r. Symboliczne znaczenie ma fakt, że zwrot nastąpił w 500. rocznicę likwidacji zakonu krzyżackiego.
Niemcy zwrócili nam też XIV‑wieczną rzeźbę przedstawiającą głowę św. Jakuba Starszego, skradzioną po wojnie z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. – Kiedy widzi się na tych dokumentach pieczęcie Władysława II Jagiełły czy Władysława III Warneńczyka, serce rośnie – powiedział premier Tusk, dziękując kanclerzowi Olafowi Merzowi (70 l.) za osobiste zaangażowanie w zwrot skarbów.
Czekamy na zwrot kolejnych zabytków
– To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł – dodała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (38 l.), dodając, że otrzymała od pełnomocnika niemieckiego rządu ds. kultury i mediów, ministra Wolframa Weimera, gwarancję przyspieszenia procedowania kolejnych wniosków o zwrot 35 utraconych zabytków.
Poniedziałkowe polsko‑niemieckie konsultacje międzyrządowe dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa. ABR