Niemcy zwrócili nam krzyżackie archiwa! Premier Tusk: Serce się raduje

Adam Brzozowski
2025-12-01 16:06

Zrabowane podczas okupacji z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie bezcenne archiwa zakonu krzyżackiego oraz XIV‑wieczna rzeźba przedstawiająca głowę św. Jakuba Starszego, skradziona w Malborku, zostały nam wczoraj zwrócone. – Patrząc na pieczęcie naszych królów w dokumentach, serce się raduje – powiedział premier Donald Tusk (68 l.).

Fragment krzyżackich archiwów

i

Autor: Adam Szłapka/ X (Twitter)
  • Podczas polsko‑niemieckich konsultacji w Berlinie zwrócono Polsce 73 średniowieczne rękopisy pergaminowe z Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz XIV‑wieczną rzeźbę głowy św. Jakuba Starszego z Malborka.
  • Dokumenty dotyczą głównie stosunków polsko‑krzyżackich, a najstarszy z nich to przywilej papieża Innocentego III z 1215 r., zaś najmłodszy – list żelazny króla Kazimierza Jagiellończyka z 1455 r.
  • Premier Donald Tusk i minister kultury Marta Cienkowska podkreślili symboliczne znaczenie zwrotu, który nastąpił w 500. rocznicę likwidacji zakonu krzyżackiego.

73 pergaminy znowu będą w Polsce

Uroczystość przekazania skarbów odbyła się w Berlinie podczas polsko‑niemieckich konsultacji międzyrządowych. Otrzymaliśmy 73 średniowieczne rękopisy pergaminowe, zrabowane z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, które przez ostatnie lata znajdowały się w zbiorach Tajnego Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie. Materiały dotyczą przede wszystkim stosunków polsko‑krzyżackich. Najstarszym z nich jest przywilej protekcyjny papieża Innocentego III z 1215 r., wydany dla zakonu krzyżackiego. Najmłodszy dokument to list żelazny króla Kazimierza Jagiellończyka z 1455 r. Symboliczne znaczenie ma fakt, że zwrot nastąpił w 500. rocznicę likwidacji zakonu krzyżackiego.

Niemiecki poseł CDU o reparacjach, Rosji i przyszłości Europy. Padły znaczące słowa

Niemcy zwrócili nam też XIV‑wieczną rzeźbę przedstawiającą głowę św. Jakuba Starszego, skradzioną po wojnie z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. – Kiedy widzi się na tych dokumentach pieczęcie Władysława II Jagiełły czy Władysława III Warneńczyka, serce rośnie – powiedział premier Tusk, dziękując kanclerzowi Olafowi Merzowi (70 l.) za osobiste zaangażowanie w zwrot skarbów.

Czekamy na zwrot kolejnych zabytków

– To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł – dodała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (38 l.), dodając, że otrzymała od pełnomocnika niemieckiego rządu ds. kultury i mediów, ministra Wolframa Weimera, gwarancję przyspieszenia procedowania kolejnych wniosków o zwrot 35 utraconych zabytków.

Poniedziałkowe polsko‑niemieckie konsultacje międzyrządowe dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa. ABR

