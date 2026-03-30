Niemcy uderzają w prezydenta Nawrockiego! W ich prasie aż huczy

W Niemczech nie milkną echa decyzji polskiego prezydenta ws. SAFE. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Zdaniem niemieckiego dziennika nie jest to przypadek, a zaplanowane działanie: - Tymczasem a rok przed wyborami walka o władzę w Polsce nabiera cech groteskowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego zawiera sojusz z prezydentem Karolem Nawrockim, który zwalcza rząd" - napisał publicysta Andreas Mihm w komentarzu opublikowanym na portalu "Frankfurter Allgemeine Zeitung", podaje wp.pl.

Co więcej zdaniem komentatora właśnie spór, rządu w Polsce z polskim prezydentem, dotyczący kredytu na zbrojenia jest ważne dla Niemców. Dlaczego? Bo "więzi łączące Polskę z UE i jest oparty na wrogości do Niemiec": - Ten przypadek prowadzi do zaognienia nastrojów w polityce wewnętrznej w kraju, który jest najważniejszym partnerem handlowym i miejscem inwestycji w Europie Wschodniej, a w dodatku podkopuje więzi łączące Polskę z UE i jest oparty na wrogości do Niemiec - ocenił autor tekstu w "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Komentator przyjrzał się polskiej scenie politycznej i wyciągnął wnioski: opozycyjna partia PiS, wspierana przez prezydenta Karola Nawrockiego, ma na celu destabilizację obecnego rządu. Celem tej strategii jest, jak sugeruje Mihm, zapobieżenie umocnieniu się na prawej stronie sceny politycznej jeszcze bardziej radykalnych populistów.

Zdaniem niemieckiego komentatora, taka postawa PiS nie da się usprawiedliwić, ponieważ szkodzi ona polskim interesom, gospodarce i dobrobytowi w kraju. Komentator krytycznie odniósł się też do propozycji tzw. SAFE proc., czyli wspólnego pomysły szefa NBP, Adama Glapińskiego i prezydenta. -Biorąc udział w tym przedsięwzięciu, NBP znalazłby się w pobliżu zakazanego przez konstytucję finansowania budżetu - zaznaczył komentator niemieckich mediów, dodają, że celem Karola Nawrockiego jest sianie chaosu przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Według Mihm inwestorzy, pomimo blisko 4-proc. wzrostu gospodarczego, muszą to odebrać jako sygnał alarmowy.

Sonda Czy "polski SAFE 0 proc." to lepsza propozycja niż unijny program SAFE? Tak Nie Nie wiem