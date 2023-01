Niemcy podjęli decyzję ws. czołgów dla Ukrainy. Klamka zapadła

Wiek emerytalny wydłużony do 67 lat. Ekspert nie ma wątpliwości. Mówi o bolesnych konsekwencjach

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał wiadomość o wniosku, w którym Polska pytała Niemcy o zgodę na przekazanie czołgów Ukrainie. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Rzecznik prasowy gabinetu Olafa Scholza, Steffen Hebestreit, przekazał pomyślną wiadomość. - Na dzisiejszym posiedzeniu rządu kanclerz ogłosił dalsze wsparcie dla Ukrainy poprzez wysłanie czołgów Leopard 2 – napisał na Twitterze i dodał, że stosowną zgodę otrzymają też kraje partnerskie, czyli między innymi Polska. Zapewnił, ze wszystko jest koordynowane z partnerami międzynarodowymi. Do Ukrainy ma trafić 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry. Szczegóły ma podać w oficjalnym wystąpieniu w Bundestagu Olaf Scholz.

Premier Mateusz Morawiecki szybko umieścił na Twitterze podziękowania w języku angielskim. - Decyzja, by wysłać Leopardy Ukrainie, to wielki krok naprzód, w celu zatrzymania Rosji. Razem jesteśmy silniejsi – napisał w przełożeniu na polski. Dla Ukrainy to bez wątpienia ważna decyzja, która pomoże w skutecznej obronie przed Rosją.

Im Kabinett hat der @Bundeskanzler heute weitere Unterstützung an die #Ukraine mit der Lieferung von #Leopard 2 Panzern angekündigt. Auch Partnerländern wird eine entsprechende Genehmigung erteilt. Das ist eng mit den internationalen Partnern abgestimmt. https://t.co/e31Kf3V1oi— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) January 25, 2023

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023