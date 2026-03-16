Niemcy ostro atakują prezydenta Polski: "Dla niego wrogiem jest UE"

Niemieckie media ostro krytykują prezydenta Polski za zawetowanie programu zbrojeniowego SAFE.

Polska debatuje nad przyszłością modernizacji armii, rząd ma "plan B", a opozycja widzi "niemiecką zasadzkę".

Czy miliardy euro na bezpieczeństwo państwa zostaną utracone? Sprawdź, co dalej z polską armią.

Niemcy: "Dla prezydenta wrogiem są Niemcy i UE"

Niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung" bez ogródek skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Warszawska korespondentka gazety, Viktoria Grossmann, stwierdziła, że prezydent zachowuje się "jakby obce siły chciały decydować o jego kraju", co prowadzi do jego politycznego ośmieszenia. Według Grossmann środowisko prezydenckie postrzega obecnie jako głównego przeciwnika nie Rosję, lecz Niemcy i Unię Europejską. Publicystka ocenia, że odrzucenie kredytu na zbrojenia świadczy o tym, iż "Polska, jej obywatele i ich bezpieczeństwo są mu obojętne".

Niemiecka prasa sugeruje również, że prezydent jest zależny od lidera opozycji, Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go "ochoczym wykonawcą jego poleceń". Jednocześnie gazeta przewiduje, że Komisja Europejska może znaleźć sposób na przekazanie środków rządowi, mimo sprzeciwu Pałacu Prezydenckiego.

Polska pęka na pół! Sondaż CBOS po decyzji ws. SAFE. Polacy zmienili zdanie w kilka dni

Rząd ma "plan B" na modernizację armii

Decyzja prezydenta spotkała się z ostrą krytyką ze strony polskiego rządu. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "to weto nie jest przeciwko rządowi – jest przeciwko bezpieczeństwu Polski". Zapowiedział też przygotowanie "planu B", który ma umożliwić finansowanie modernizacji armii, niezależnie od prezydenckiego weta.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski porównał sytuację do negocjacji dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, przypominając, że "jeżeli mówi się, że pożyczka z Europy to coś złego, to przecież KPO też jest pożyczką". Rząd argumentuje, że odrzucenie niskooprocentowanych środków na zbrojenia w obecnej sytuacji geopolitycznej osłabia polską armię i pozycję kraju w strukturach zachodnich.

Opozycja odpowiada: "Niemiecka zasadzka"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz otoczenie prezydenta odpierają zarzuty. Lider partii Jarosław Kaczyński określił program SAFE jako "niemiecką zasadzkę", sugerując, że kredyt może stać się narzędziem politycznego nacisku na Polskę. Opozycja przypomina również historię środków z Krajowego Planu Odbudowy, które zostały zamrożone przez Komisję Europejską pod pretekstem sporów o praworządność. Według nich fundusze odblokowano dopiero po zmianie władzy w Polsce, co ma świadczyć o politycznym charakterze unijnych instrumentów finansowych. Prezydent Karol Nawrocki argumentuje, że bezpieczeństwo państwa nie może opierać się na mechanizmach, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane jako forma nacisku ekonomicznego.

"Polski SAFE 0%" – alternatywa prezydenta

W odpowiedzi na krytykę prezydent Karol Nawrocki promuje własną propozycję finansowania zbrojeń pod nazwą "Polski SAFE 0%". Projekt zakłada wykorzystanie krajowych zasobów finansowych, w tym rezerw złota Narodowego Banku Polskiego, zamiast zaciągania zobowiązań w instytucjach unijnych. Pałac Prezydencki podkreśla, że suwerenność zakupowa armii jest kluczowa i nie powinna być ograniczana przez unijne regulacje dotyczące pochodzenia sprzętu wojskowego. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują, że umożliwi ono swobodne zakupy uzbrojenia m.in. w USA czy Korei Południowej.

