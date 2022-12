Niedzielski odpowiada na słowa Kaczyńskiego o lekarzach. Ma rację?

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Jarosław Kaczyński ma wyrobione zdanie na chyba każdy temat i chętnie dzieli się swoim poglądami podczas spotkań z mieszkańcami polskich miast. W niedzielę (4 grudnia) były wicepremier odwiedził Nową Sól, gdzie poruszył temat zarobków lekarzy. - Niech te płace będą nawet bardzo wysokie, szczególnie jeśli chodzi o tych doświadczonych lekarzy, a doświadczenie jest ogromnie ważne w medycynie. W zamian za to musi być dobra służba zdrowia. A ja ciągle dowiaduje się o przypadkach skandalicznych, jeżeli chodzi o działania służby zdrowia – mówił. Uznał, że pogoń za pieniądzem wśród lekarzy jest przesadna i należy coś z tym zrobić. Do słów prezesa PiS odniósł się Adam Niedzielski. Zgodził się ze słowami prezesa PiS podkreślając, że zarobki lekarzy są pokaźne. - Tu absolutna zgoda. Mamy blisko 80-90 proc. szpitali, które bardzo dobrze finansowo znoszą sytuację związaną z podwyżkami wynagrodzeń, ale zawsze znajdą się maruderzy – mówił w Polsat News. Według ministra zdrowia dane przekazane przez GUS, według których średnie zarobki lekarzy wahają się od 4 do 8 tysięcy zł brutto, są „jakieś złe”. - Z panem prezesem myślimy o promowaniu zatrudnienia w jednym miejscu. Nie chcemy wielozatrudnienia, które odbija się na wykonywanej pracy. Będziemy chcieli podnieść wynagrodzenia osób, które deklarują prace w jednym miejscu – dodał Adam Niedzielski.

Sonda Czy lekarze w Polsce są odpowiednio wynagradzani? tak nie nie mam zdania

Minister Niedzielski o nowych standardach POZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polacy boją się śmierci w kolejce do lekarza!

Posłuchaj, co mówią pacjenci.