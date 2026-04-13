Niedyskretnie o politykach. Ucieczka czy więzienie? Co wybierze Ziobro?

Porażka Orbana na Węgrzech: Lider opozycji Peter Magyar zdobył większość konstytucyjną.

Zwycięstwo Magyara stwarza ryzyko ekstradycji Romanaowskiego i Ziobry, którzy mogą stracić azyl.

PiS jest w defensywie po porażce Orbana i potencjalnej przegranej Trumpa, a sondaże pokazują rosnącą przewagę KO, co prowadzi do nerwowości i braku skutecznych rozwiązań.

Kontrowersje wokół Trybunału Konstytucyjnego: Zaprzysiężenie nowych sędziów w nietypowy sposób (część przez notariusza) pogłębia kryzys praworządności.

Klęska Orbana, sukces opozycji

Prowadzące za główny temat rozmowy wybrały wybory na Węgrzech. Lider opozycji Peter Magyar zyskał większość konstytucyjną, a Orban poniósł druzgocącą kleskę

Olczyk i Miziołek skrytykowały prezydenta Nawrockiego za spotkanie z Orbanem. - Nawrocki został z ręką w nocniku - podsumowała Olczyk.

Cały PiS wierzył w zwycięstwo Orbana, tak samo jak Trump. - Trochę się zrobiło takie Jagodno na Węgrzech - powiedziała Miziołek. Widać, że Węgry poszły w inną stronę, mieszkańcom żyło się coraz gorzej, ale na przegraną Orbana wpłynęły nie tylko sprawy gospodarcze, ale też korupcyjne. Rodzina Orbana szastała nieprawdopodobnymi pieniędzmi a jego zięć należy do najbogatszych Węgrów. Bizantyjski styl życia odbił się na Orbanie. A na początku był bardzo poważany i ceniony, później było coraz gorzej a konflikt z UE pozbawiał kraj pieniędzy. - A wyborcy są na to bardzo czuli - powiedziała Olczyk.

Ziobro musi uciekać dalej?

Peter Magyar zapowiadał, że cofnie azyl dla Romanowskiego i Ziobry, tym bardziej ważne jest, że w pierwszą podróż wybiera się do Polski. Jeśli obaj panowie wrócą do kraju i trafią do aresztu to będzie dowód, że rozliczenia się Tuskowi udały. Mówi się w PiS, że Romanowski i Ziobro mogą uciec do USA, a nawet do Izraela.

- "Znowu trup z szafy wypada"- stwierdziła Olczyk. Ich aktywność szkodzi partii. Ziobro popełnił gigantyczny błąd uciekając z Polski. Powinien zostać w kraju, żaden sąd ze względu na stan zdrowia nie wsadziłby go więzienia. Ale teraz może być pewien, że będzie aresztowany. - Pewnie będzie dalej uciekać - powiedziała Miziołek.

Dla PiS jest to sytuacja mocno niekomfortowa. Pętla się zaciska. Orban przegrał, Trump może przegrać wybory połówkowe. A Donald Tusk na fali zwycięstwa będzie się cieszył.

Sondaże pokazują przepaść między KO i PiS, stąd w PiS jest duża nerwowość, zaczynają obrażać dziennikarzy. Zmiana na Czarnka niewiele przyniesie, Kaczyński powinien zastanowić się, jakich ludzi ma koło siebie - podsumowały prowadzące.

TK dobrał nowych sędziów

Dwoje zostało zaprzysiężonych przez prezydenta, a pozostała czwórka ślubowała w Sejmie wobec notariusza. TK ma 11 legalnie zaprzysiężonych sędziów i czwórkę takich nie do końca zaprzysiężonych., czyli TK dorobił się swoich neo -sędziów. - To jest śmieszne, ale też trochę tragiczne. - Ślubowanie w Sejmie przy obecności notariusza nie jest żadnym ślubowaniem - podsumowała Olczyk. Wyjść z tego nie będzie łatwo i tak będziemy tkwili w fikcji.