Czarnek chwali się dokonaniami żony! "Gratuluję Kochanie pięknego sukcesu!"

Dr hab. Katarzyna Czarnek jednogłośnie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu, co podkreśla jej mąż, Przemysław Czarnek.

Małżeństwo Czarnków ma dwoje dzieci, a polityk jest już dziadkiem.

Wzrost zainteresowania rodziną Czarnków wiąże się z kandydaturą Przemysława Czarnka na premiera PiS po wyborach 2027 roku, co sprawia, że jego życie prywatne jest pod lupą opinii publicznej.

Katarzyna Czarnek z habilitacją – ważny sukces naukowy

Katarzyna Czarnek osiągnęła kolejny etap w karierze naukowej. Jak poinformowała była minister zdrowia, Katarzyna Sójka, decyzja zapadła jednogłośnie:

"Wielkie gratulacje dla dr hab. Katarzyny Czarnek - komisja złożona z ekspertów z różnych ośrodków naukowych jednogłośnie zarekomendowała nadanie jej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Piękny sukces, który jest efektem wyłącznie jej ciężkiej, samodzielnej pracy i pasji do nauki. Wspaniala kobieta, mama, żona, która jednocześnie świetnie realizuje własne ambicje i pokazuje jak iść swoją drogą." - napisała Sójka na X.

Przemysław Czarnek nie krył dumy i napisał:

"Potwierdzam z dumą! Moja żona Kasia zrobiła habilitację z nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 👏 Gratuluję Kochanie pięknego sukcesu!"

Historia miłości Czarnków jak z filmu

Relacja Przemysława i Katarzyny Czarnków zaczęła się we Włoszech. Polityk wspominał ten moment w mediach:

"- Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - mówił."

Państwo Czarnkowie poznali się w 1999 roku we Włoszech, a ślub wzięli rok później.

Rodzina Czarnka – dzieci i wnuk

Małżeństwo wychowało dwoje dzieci. Córka Julia w 2023 roku wyszła za mąż w Lublinie, a rok później na świat przyszedł wnuk polityka – Aleksander. Syn Mateusz, który niedawno ukończył 18 lat, nadal się uczy.

Czarnek w centrum uwagi

Rosnące zainteresowanie rodziną nie jest przypadkowe. Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako potencjalnego kandydata na premiera w wyborach w 2027 roku. To sprawia, że opinia publiczna coraz częściej przygląda się jego życiu prywatnemu. Sukces Katarzyny Czarnek tylko wzmocnił ten trend, pokazując, że za politykiem stoi ambitna i spełniona zawodowo partnerka.

Potwierdzam z dumą! Moja żona Kasia zrobiła habilitację z nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 👏 Gratuluję Kochanie pięknego sukcesu! https://t.co/oJukaCtB8t— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) April 13, 2026

