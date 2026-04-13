Czarnek chwali się dokonaniami żony! "Gratuluję Kochanie pięknego sukcesu!"

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-04-13 20:45

Przemysław Czarnek i Katarzyna Czarnek znów przyciągają uwagę. Żona polityka zdobyła habilitację w naukach medycznych, a jej sukces wywołał szerokie zainteresowanie także życiem prywatnym rodziny. To ważne wydarzenie zbiegło się z rosnącą popularnością byłego ministra.

Przemysław Czarnek z żoną

Autor: Kudelski Marek / Super Express
Polityka SE Google News
  • Dr hab. Katarzyna Czarnek jednogłośnie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu, co podkreśla jej mąż, Przemysław Czarnek.
  • Para poznała się we Włoszech w 1999 roku we Włoszech, a ślub wzięli rok później.
  • Małżeństwo Czarnków ma dwoje dzieci, a polityk jest już dziadkiem.
  • Wzrost zainteresowania rodziną Czarnków wiąże się z kandydaturą Przemysława Czarnka na premiera PiS  po wyborach 2027 roku, co sprawia, że jego życie prywatne jest pod lupą opinii publicznej.

Katarzyna Czarnek z habilitacją – ważny sukces naukowy

Katarzyna Czarnek osiągnęła kolejny etap w karierze naukowej. Jak poinformowała była minister zdrowia, Katarzyna  Sójka, decyzja zapadła jednogłośnie:

"Wielkie gratulacje dla dr hab. Katarzyny Czarnek - komisja złożona z ekspertów z różnych ośrodków naukowych jednogłośnie zarekomendowała nadanie jej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Piękny sukces, który jest efektem wyłącznie jej ciężkiej, samodzielnej pracy i pasji do nauki. Wspaniala kobieta, mama, żona, która jednocześnie świetnie realizuje własne ambicje i pokazuje jak iść swoją drogą." - napisała Sójka na X.

Przemysław Czarnek nie krył dumy i napisał:

"Potwierdzam z dumą! Moja żona Kasia zrobiła habilitację z nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 👏 Gratuluję Kochanie pięknego sukcesu!"

Historia miłości Czarnków jak z filmu

Relacja Przemysława i Katarzyny Czarnków zaczęła się we Włoszech. Polityk wspominał ten moment w mediach:

"- Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - mówił."

 Państwo Czarnkowie poznali się w 1999 roku we Włoszech, a ślub wzięli rok później.

Rodzina Czarnka – dzieci i wnuk

Małżeństwo wychowało dwoje dzieci. Córka Julia w 2023 roku wyszła za mąż w Lublinie, a rok później na świat przyszedł wnuk polityka – Aleksander. Syn Mateusz, który niedawno ukończył 18 lat, nadal się uczy.

Czarnek w centrum uwagi

Rosnące zainteresowanie rodziną nie jest przypadkowe. Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako potencjalnego kandydata na premiera w wyborach w 2027 roku. To sprawia, że opinia publiczna coraz częściej przygląda się jego życiu prywatnemu. Sukces Katarzyny Czarnek tylko wzmocnił ten trend, pokazując, że za politykiem stoi ambitna i spełniona zawodowo partnerka.

Sonda
Czy Przemysław Czarnek to dobry kandydat PiS na premiera?

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW CZARNEK