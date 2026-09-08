Nie żyje ksiądz Stanisław Małkowski. Był przyjacielem ks. Popiełuszki i kapelanem „Solidarności”

W wieku 82 lat zmarł ksiądz Stanisław Małkowski.

Był znaczącym działaczem opozycji demokratycznej w PRL, kapelanem „Solidarności” oraz bliskim przyjacielem i współpracownikiem księdza Jerzego Popiełuszki.

Aktywnie angażował się w działalność opozycyjną od lat 60., odprawiał Msze Święte w intencji Ojczyzny z ks. Popiełuszką, podpisał List 59, brał udział w głodówkach i uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej.

Ksiądz Stanisław Małkowski przyszedł na świat 29 lipca 1944 roku w Woli Korytnickiej, miejscowości położonej nieopodal Węgrowa. Zanim rozpoczął formację seminaryjną, zdobył wykształcenie wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował socjologię. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 22 grudnia 1974 roku.

Zaangażowanie w opozycję demokratyczną

Jego zaangażowanie w życie publiczne rozpoczęło się już w latach 60. ubiegłego stulecia. Jak przypomina Archidiecezja Warszawska w swoim komunikacie: "- Od lat 60. XX wieku był zaangażowany w działalność opozycyjną, za którą Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie go zatrzymywała i przesłuchiwała. W seminarium poznał ks. Jerzego Popiełuszkę, z którym się zaprzyjaźnił, a później został jego współpracownikiem. Od 1982 roku wraz z ks. Popiełuszką odprawiał słynne Msze Święte w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu".

Ksiądz Małkowski aktywnie współpracował z kluczowymi organizacjami opozycyjnymi tamtych czasów, takimi jak Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) oraz Komitet Obrony Robotników (KOR). Jego sprzeciw wobec reżimu manifestował się w konkretnych działaniach: w grudniu 1975 roku złożył swój podpis pod Listem 59, skierowanym do Sejmu PRL w proteście przeciwko planowanym modyfikacjom Konstytucji. Między 3 a 10 października 1979 roku uczestniczył w głodówce zorganizowanej przez środowiska opozycyjne w warszawskich kościołach św. Marcina i Świętego Krzyża. Latem 1980 roku był obecny wśród strajkujących w Stoczni Gdańskiej.

W swojej posłudze duszpasterskiej ksiądz Małkowski pełnił szereg funkcji. Od 1983 roku sprawował obowiązki duszpasterza na Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie. W latach 1989-1990 zajmował stanowisko wikariusza w parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie, by następnie, od 1990 do 1992 roku, być rezydentem w parafii Miłosierdzia Bożego, również w stolicy.

Aktywność po katastrofie smoleńskiej

Po tragicznym wydarzeniu, jakim była katastrofa smoleńska, ksiądz Małkowski kontynuował swoją aktywność publiczną. Latem 2010 roku przewodził wieczornym zgromadzeniom modlitewnym odbywającym się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Ponadto, 3 sierpnia 2010 roku dokonał poświęcenia tzw. krzyża smoleńskiego, który kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 2010 roku, został ustawiony przez polskich harcerzy przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie