Spór wokół Zondacrypto i umorzonych śledztw. Wójcik chce ujawnienia decyzji prokuratury

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora zondacrypto 31 stycznia 2025 r

Wójcik pyta, dlaczego Prokuratura Regionalna w Katowicach umorzyła dwa postępowania

Prokuratura Krajowa poinformowała w lipcu o połączeniu śledztw i przełomie w sprawie

Waldemar Żurek potwierdził istnienie nagrań, lecz nie ujawnił osób, których dotyczą

Wójcik chce ujawnienia decyzji o umorzeniu śledztw

W „Porannym Ringu” Michał Wójcik mówił o potrzebie ujawnienia postanowień o umorzeniu dwóch postępowań dotyczących zondacrypto. Zapowiedział, że spróbuje uzyskać te dokumenty w trybie interwencji parlamentarnej. Według polityka ich uzasadnienia są istotne dla wyjaśnienia powodów decyzji prokuratury.

Prokuratura Regionalna w Katowicach umorzyła postępowania 29 kwietnia 2024 roku oraz 5 lutego 2025 roku. Według relacji mediów oba postępowania umorzono z powodu braku znamion czynu zabronionego. Sprawy dotyczyły wątków związanych między innymi z możliwym oszustwem i praniem pieniędzy.

UOKiK bada sprawę zondacrypto. Wójcik krytykuje rząd

Wójcik łączy tę sprawę z postępowaniem wyjaśniającym UOKiK, wszczętym 31 stycznia 2025 r. wobec estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ, operatora platformy zondacrypto.com. Urząd analizował regulaminy i sposób traktowania konsumentów, w tym możliwe naruszenie ich zbiorowych interesów.

Poseł zarzucił rządowi brak wystarczającej reakcji po rozpoczęciu działań przez UOKiK. To element politycznego sporu. UOKiK informował, że otrzymywał liczne sygnały dotyczące platformy, a część możliwych nieprawidłowości mogła wykraczać poza kompetencje urzędu.

Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące zondacrypto

Pod koniec lipca Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach połączono z postępowaniem śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Sprawy obejmują między innymi podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy oraz wątki powiązane z zaginięciem Sylwestra Suszka.

Prokuratura mówiła wówczas o istotnym przełomie, ale nie ujawniła szczegółów ze względu na dobro postępowania. Wcześniejsze publikacje medialne opisywały możliwą współpracę śledczych z osobami związanymi ze sprawą, jednak prokuratura nie potwierdzała publicznie wszystkich tych informacji.

Żurek potwierdził, że prokuratura ma nagrania

3 września minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że prokuratura dysponuje nagraniami dotyczącymi sprawy Zondacrypto. Nie ujawnił, kogo dotyczą nagrania ani co zawierają, powołując się na dobro śledztwa.

Żurek mówił również o istotnym przełomie w śledztwach. Wójcik ocenił, że publiczne informowanie o istnieniu nagrań bez przedstawiania ich zawartości wywołuje spekulacje, dlatego ponowił apel o ujawnienie decyzji dotyczących wcześniejszych umorzeń.

Dostęp do materiałów postępowania przygotowawczego podlega ograniczeniom. O udostępnieniu dokumentów co do zasady decyduje prokuratura prowadząca sprawę, biorąc pod uwagę tajemnicę śledztwa i inne ustawowe przesłanki.

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