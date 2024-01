Nie żyje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski! Znany duchowny ciężko chorował

Zmarł ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Znany duchowny był zaangażowany w sprawy Polaków na Kresach. Działała też na rzecz upamiętnienia Polaków, którzy zginęli na Wołyniu. - Z ogromnym bólem i głębokim żalem informujemy, że dzisiaj o 8:00 rano w szpitalu w Chrzanowie zmarł po ciężkiej chorobie nasz ukochany Przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia "Wspólnota i Pamięć" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie... 🙏🙏🙏 - napisano na profilu stowarzyszenia "Wspólnota i Pamięć" na platformie X.

Jeszcze kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że ksiądz Isakowicz-Zaleski jest w bardzo złym stanie: - Leżę w szpitalu pod tlenem – poinformował nas ksiądz Isakowicz-Zaleski. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia opowiadał, że czeka go rehabilitacja, ale liczył, że wszystko się unormuje i wróci do pełni sił: - Miałem przekuty nerw, znieczulenie w kręgosłup. Są więc te bóle, ale to wszystko ma się skończyć, kiedy przejdzie się jeszcze rehabilitację i terapię - mówił i apelował, by Polacy się badali.

Kim był ks. Tadeusz Isakowicz-Zleski?

ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był cenionym i znanym duchownym. Urodził się w 1956 roku, to polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, duszpasterz osób niepełnosprawnych, prezes Fundacji im. Brata Alberta, działacz społeczny. W latach PRL aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej, był też pisarzem, poetą i publicystą.

