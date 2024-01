Bardzo smutne wieści. Ksiądz Isakowicz-Zaleski trafił do szpitala

Kłopoty Szymona Hołowni! Jest doniesienia do prokuratury, „Ośmiesza państwo”

Dotarły do nas przykre informacje o stanie zdrowia znanego księdza. Przypomnijmy, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski od jakiegoś czasu walczy z podstępnym rakiem prostaty. Jeszcze niedawno, ksiądz w wywiadzie z nami, przekonywał, że metoda leczenia, którą stosuje, odnosi skutek. – Wypalono mi nowotwór i nie ma przerzutów – mówił jeszcze jakiś czas temu.

– Miałem przekuty nerw, znieczulenie w kręgosłup. Są więc te bóle, ale to wszystko ma się skończyć, kiedy przejdzie się jeszcze rehabilitację i terapię – opowiadał nam przed świętami. I apelował do Polaków, żeby regularnie wykonywali badania. – Po swoich doświadczeniach jestem przekonany i apeluję o to, aby badania na prostatę, ale nie tylko, wprowadzić u mężczyzn od 40 roku życia. Profilaktyka jest tu niesłychanie ważna – stwierdzał duchowny.

Sytuacja niestety uległa zmianie. Ksiądz Isakowicz-Zaleski trafił do szpitala na początku świąt Bożego Narodzenia. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ksiądz jest wyraźnie osłabiony, w dość poważnym stanie. Jak się okazuje, ksiądz leży w szpitalu pod aparaturą. – Nie mogę rozmawiać, leżę w szpitalu pod tlenem – przekazał nam ksiądz Isakowicz-Zaleski.