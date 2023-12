Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski wraca do zdrowia: Wygrałem walkę z rakiem

To już na szczęście koniec wielomiesięcznej batalii księdza Isakowicza – Zaleskiego z rakiem. A przez ten okres znany duchowny przeszedł bardzo wiele. Po hormonoterapii przyszedł czas na radioterapię a na koniec równie intensywna i inwazyjna brachyterapia. - Przez cały ten czas mocno wierzyłem, że wyzdrowieję i pokonam nowotwór – stwierdza dziś w rozmowie z nami ksiądz Isakowicz – Zaleski.

Dziś duchowny może powiedzieć, że raka pokonał. - Wygrałem z rakiem. Wszystko jest w porządku. Wyniki badań są pod kontrolą. Przeszedłem brachyterapię, wbili mi 29 elektrod, to metoda inwazyjna, którą dość dobrze przeszedłem. Najważniejsze z tego wszystkiego, że wypalono mi dzięki temu nowotwór, nie ma przerzutów i to jest już potwierdzone. A to, że przy okazji są różne dolegliwości po tym zabiegu to już inna para kaloszy. Miałem przekuty nerw, znieczulenie w kręgosłup. Są więc te bóle, ale to wszystko ma się skończyć, kiedy przejdzie się jeszcze rehabilitację, terapię – opowiada nam ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski, który apeluje do Polaków o badania. - Po swoich doświadczeniach jestem przekonany i apeluję o to, aby badania na prostatę, ale nie tylko, wprowadzić u mężczyzn od 40 roku życia. Profilaktyka jest tu niesłychanie ważna – zaznacza na koniec duchowny.