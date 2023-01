Nie żyje kolejna legenda Solidarności. "Jeden z najbardziej znanych". Potem był u Kaczyńskiego

Groził śmiercią Adamowi Niedzielskiemu. Policja go dopadła!

Hanna Gill-Piątek: Ziobro to ulubione złotko Jarosława Kaczyńskiego

Nie żyje Wiesław Urbański. "Bohater naszej niepodległości"

Wiesław Urbański nie żyje. Legendarny działacz "Solidarności" w ostatnich latach był nieco zapomniany, ale pamięć o jego zasługach wciąż jest żywa. - Jeden z najbardziej znanych łódzkich działaczy studenckich czasów Solidarności Wiesław Urbański zmarł po południu w poniedziałek 30 stycznia 2023 roku - poinformował PAP znajomy Wiesława Urbańskiego Zbigniew Natkański. Inny kolega zmarłego Krzysztof Straus stwierdził, że "Wiesiek to był człowiek, który wszystkich znał i któremu się nie odmawiało" - Załatwiał wszystkim, tylko o sobie nie za bardzo pamiętał, bo był zbyt skromny i na pewno zbyt honorowy na łapanie pańskiej klamki - podkreślił. Z kolei publicysta Marek Budzisz napisał, że Wiesław Urbański to "bohater naszej niepodległości". - Dla mnie wzór, kolega i przyjaciel. Wprowadzał mnie do Ruchu Młodej Polski. Boże jak ciężko. Proszę o modlitwę - dodał.

Kim był Wiesław Urbański?

Wiesław Urbański urodził się 21 września 1957 r. w Pajęcznie. W latach 70. i 80. studiował prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Był m.in. działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Ruchu Młodej Polski, kolportował niezależne, zakazane przez komunistów, pisma: "Opinia", "Bratniak", "Biuletyn Informacyjny" KSS KOR. W latach 80. był internowany. Po koniec tej dekady wyjechał do Chicago, gdzie pracował jak dziennikarz. Już po zmianie ustroju Wiesław Urbański zapisał się do Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnio pracował w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Łodzi. W Encyklopedii Solidarności opozycyjny kolega zmarłego Wiesław Maciejewski przypominał m.in., że Urbański zasiadał również w Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w Łodzi.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Mirosława Harmaszewskiego