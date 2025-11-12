Nie wytrzymał w studiu! Poseł Razem założył się z dziennikarką o wybory

Maciej Konieczny z partii Razem założył się z dziennikarką „Onet Rano”

Stwierdził, że Razem przekroczy 5 proc. w wyborach 2027 r.

„To się wydarzy!” – zadeklarował poseł z uśmiechem na wizji

Skrytykował pomysł sojuszu lewicy z PiS i relacje z liberałami

Odniósł się też do sprawy Zbigniewa Ziobry i głosowań w Sejmie

„Lewica musi stać na własnych nogach”

– Jestem przekonany, że Polska potrzebuje formacji, która nie przypisuje się do żadnej ze stron. Nie jest ani z PO, ani z PiS – mówił Konieczny, odnosząc się do dyskusji o kierunku politycznym lewicy.Dodał, że nie wierzy w sens „łączenia sił” z partiami rządzącymi. – Lewica musi stać na własnych nogach i siłą rzeczy wkurzać jednych i drugich, bo obie strony mają ochotę każdego dyscyplinować – stwierdził.

Zakład z dziennikarką. „To się wydarzy w kolejnych wyborach!”

Gdy prowadząca rozmowę Dominika Długosz przypomniała, że „trzeba być w Sejmie, by współrządzić”, poseł nie zawahał się.

– To się wydarzy w kolejnych wyborach parlamentarnych! – zapowiedział Konieczny, zawierając z dziennikarką symboliczny zakład, że partia Razem przekroczy próg 5 procent w 2027 roku.

Konieczny o Ziobrze: „Gdyby PiS tak robił, byłby ryk na pół Europy”

W dalszej części rozmowy poseł odniósł się do głosowania nad immunitetem Zbigniewa Ziobry.

– Politycy nie powinni się zajmować wymiarem sprawiedliwości. To jest poniżej standardów, za którymi byłbym w stanie podnieść rękę. Jeśli premier i minister wskazują palcem, kto ma siedzieć – to nie są standardy demokratyczne – powiedział.– Jeśli PiS by tak robił, to byłby ryk na pół Europy – dodał z przekąsem.

Lewica przed trudnym testem

Konieczny przyznał, że partia Razem stoi przed poważnym wyzwaniem, utrzymać rozpoznawalność i aktywność w czasie między kampaniami.

– Dla małej partii politycznej okres poza kampaniami jest najtrudniejszy. Duże partie mają swoje media, więc trudno się przebić i zaznaczyć swoją obecność. Ale my jesteśmy dużo silniejsi niż w poprzednim cyklu wyborczym – mówił.

