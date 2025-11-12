Nie wytrzymał w studiu! Poseł Razem założył się z dziennikarką o wybory

- Maciej Konieczny z partii Razem założył się z dziennikarką „Onet Rano”
- Stwierdził, że Razem przekroczy 5 proc. w wyborach 2027 r.
- „To się wydarzy!” – zadeklarował poseł z uśmiechem na wizji
- Skrytykował pomysł sojuszu lewicy z PiS i relacje z liberałami
- Odniósł się też do sprawy Zbigniewa Ziobry i głosowań w Sejmie
„Lewica musi stać na własnych nogach”
– Jestem przekonany, że Polska potrzebuje formacji, która nie przypisuje się do żadnej ze stron. Nie jest ani z PO, ani z PiS – mówił Konieczny, odnosząc się do dyskusji o kierunku politycznym lewicy.Dodał, że nie wierzy w sens „łączenia sił” z partiami rządzącymi. – Lewica musi stać na własnych nogach i siłą rzeczy wkurzać jednych i drugich, bo obie strony mają ochotę każdego dyscyplinować – stwierdził.
Zakład z dziennikarką. „To się wydarzy w kolejnych wyborach!”
Gdy prowadząca rozmowę Dominika Długosz przypomniała, że „trzeba być w Sejmie, by współrządzić”, poseł nie zawahał się.
– To się wydarzy w kolejnych wyborach parlamentarnych! – zapowiedział Konieczny, zawierając z dziennikarką symboliczny zakład, że partia Razem przekroczy próg 5 procent w 2027 roku.
Konieczny o Ziobrze: „Gdyby PiS tak robił, byłby ryk na pół Europy”
W dalszej części rozmowy poseł odniósł się do głosowania nad immunitetem Zbigniewa Ziobry.
– Politycy nie powinni się zajmować wymiarem sprawiedliwości. To jest poniżej standardów, za którymi byłbym w stanie podnieść rękę. Jeśli premier i minister wskazują palcem, kto ma siedzieć – to nie są standardy demokratyczne – powiedział.– Jeśli PiS by tak robił, to byłby ryk na pół Europy – dodał z przekąsem.
Lewica przed trudnym testem
Konieczny przyznał, że partia Razem stoi przed poważnym wyzwaniem, utrzymać rozpoznawalność i aktywność w czasie między kampaniami.
– Dla małej partii politycznej okres poza kampaniami jest najtrudniejszy. Duże partie mają swoje media, więc trudno się przebić i zaznaczyć swoją obecność. Ale my jesteśmy dużo silniejsi niż w poprzednim cyklu wyborczym – mówił.
