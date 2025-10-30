Nie wiadomo, gdzie jest Ziobro. Żurek nie wyklucza listu gończego

Zbigniew Ziobro miał spotkać się w Budapeszcie z byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Wciąż nie wiadomo, czy były minister sprawiedliwości wrócił do Polski. Tymczasem prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiada, że jeśli Ziobro będzie próbował uniknąć odpowiedzialności, zostanie wydany Europejski Nakaz Aresztowania.

  • Prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu i areszt dla Zbigniewa Ziobry.
  • Były minister sprawiedliwości miał wyjechać do Budapesztu, gdzie spotkał się z Marcinem Romanowskim, objętym azylem politycznym.
  • Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przywłaszczenie ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.
  • Minister Żurek zapowiada, że jeśli Ziobro ucieknie, zostanie wydany list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania.
  • Głosowanie nad uchyleniem immunitetu Ziobrze może odbyć się dopiero w grudniu.

Ziobro pod lupą prokuratury

Do Sejmu trafił wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Dokument dotyczy także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Jak przekazała rzeczniczka PG Anna Adamiak, były szef resortu sprawiedliwości miał „założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości”.

Bliski współpracownik byłego ministra, Mariusz Gosek, w rozmowie z „Super Expressem” odpiera jednak sugestie, że Zbigniew Ziobro miałby ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. 

>> Mariusz Gosek, bliski współpracownik Ziobry dla "SE": Nie będzie się ukrywał w Budapeszcie. Jest człowiekiem honoru"<<

Według prokuratury, pieniądze z funduszu, który miał wspierać ofiary przestępstw, trafiały do zaprzyjaźnionych organizacji i podmiotów medialnych, związanych ze środowiskiem Solidarnej Polski.

Spotkanie w Budapeszcie. Romanowski pod ochroną Orbána

Kilka dni przed oficjalnym komunikatem prokuratury Zbigniew Ziobro został zauważony na Węgrzech, gdzie spotkał się z byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim. Ten ostatni uciekł z Polski po tym, jak wydano za nim nakaz aresztowania, a następnie otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbána.

Według ustaleń dziennikarzy „Faktu”, Interpol wycofał czerwoną notę za Romanowskim właśnie z powodu przyznania mu ochrony międzynarodowej. Nie ma jednak pewności, czy Ziobro po wizycie w Budapeszcie wrócił do kraju.

Żurek: „Jak ucieknie, to go znajdziemy”

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, że państwo nie pozwoli na unikanie odpowiedzialności:

– Jeśli pan Ziobro czuje się niewinny, to po co miałby uciekać? A jak ucieknie, to go znajdziemy. W Polsce, za granicą. Najpierw list gończy, a później Europejski Nakaz Aresztowania – powiedział w rozmowie z „Faktem”. 

Żurek przypomina, że Ziobrze grozi nawet 25 lat więzienia, a decyzja o wniosku do Sejmu była w pełni uzasadniona.

– Prokuratorzy, którzy prowadzą tę sprawę, wiedzą, co robią. To nie była moja osobista decyzja, tylko działanie zgodne z prawem – podkreślił szef resortu.

Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry?

Jak informuje Kancelaria Sejmu, wniosek o uchylenie immunitetu jest obecnie sprawdzany pod względem formalnym. Dopiero po tej weryfikacji zostanie skierowany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

„Marszałek Sejmu wszystkie czynności należące do jego kompetencji wykona bez zbędnej zwłoki. O terminie rozpatrzenia zdecyduje Komisja” – przekazało Biuro Obsługi Medialnej. 

Według informacji RMF FM, głosowanie w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry może odbyć się najwcześniej w grudniu 2025 roku.

Choroba Ziobry i kluczowa opinia biegłego

Od miesięcy były minister zasłania się problemami zdrowotnymi. W ocenie ministra Żurka to sąd i biegły lekarz zdecydują, czy Ziobro może być leczony w warunkach aresztu.

– Opinia biegłego będzie kluczowa. Na razie widzimy, że Zbigniew Ziobro pojawia się w mediach, działa politycznie i podróżuje za granicę – zaznacza Żurek.

Co dalej z byłym ministrem?

Jeśli Sejm uchyli immunitet, Ziobro zostanie doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Minister Żurek zapewnia, że procedura będzie prowadzona zgodnie z prawem, ale jeśli były szef resortu sprawiedliwości zdecyduje się nie wracać do kraju, sprawa nabierze charakteru międzynarodowego.

