Mariusz Gosek, bliski współpracownik Ziobry dla "SE": Nie będzie się ukrywał w Budapeszcie. Jest człowiekiem honoru"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-30 4:57

Do Sejmu trafił już wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze (55 l.). Tomasz Trela (46 l.) ma nadzieję, że prokuratura obroni przed sądem swoje zarzuty. - To może być precedens, że były minister sprawiedliwości będzie siedział w więzieniu – mówi poseł Nowej Lewicy. Z kolei Mariusz Gosek (43 l.) jest przekonany, że Ziobro udowodni swoją niewinność. – Nie będzie się ukrywał. To skandal, że chcą zamknąć człowieka, który całe życie walczył z przestępczością. – twierdzi polityk PiS.

Mariusz Gosek, bliski współpracownik Ziobry dla SE: Nie będzie się ukrywał w Budapeszcie. Jest człowiekiem honoru

i

Autor: SE/Paweł Dąbrowski

Sejm zdecyduje o przyszłości Ziobry

Prokuratura wytacza przeciw Zbigniewowi Ziobrze najcięższe działa. Uchylenie immunitetu przez Sejm ma pozwolić na postawienie politykowi 26 zarzutów, ale też umieszczenie go areszcie. W tej drugiej sprawie potrzebna jest jeszcze zgoda sądu. Sama procedura związana z immunitetem może potrwać wiele tygodni. Najpierw trzeba sprawdzić wniosek pod względem formalnym, co powinno się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Potem trzeba dostarczyć dokumenty głównemu zainteresowanemu. Kolejne kroki to sejmowa komisja i wreszcie głosowanie na sali plenarnej, dok którego w optymistycznym wariancie może dojść pod koniec listopada.

To skandal, że chcą go zamknąć

Panie Ziobro proszę wracać do Polski. Ukrywając się da pan jednoznaczne świadectwo swojej winy – apeluje Tomasz Trela. Poseł Nowej Lewicy uważa jednocześnie, że przyszłość Zbigniewa Ziobry nie rysuje się w najbardziej optymistycznych kolorach. - Mam nadzieję, że prokuratorzy obronią swoje twarde zarzuty przed sądem. To może być precedens, że były minister sprawiedliwości będzie siedział w więzieniu – wybiega myślami Trela. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w związku z przestępstwami opisanymi we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności. - To skandal, że chcą zamknąć człowieka, który całe życie walczył z przestępczością, z mafiami VAT-owskimi i narkotykowymi - mówi Mariusz Gosek. Polityk PiS pytany, czy w tej sytuacji były minister sprawiedliwości może wybrać tymczasową emigrację, zaprzecza. - Zbigniew Ziobro nie będzie się nigdzie ukrywał – twierdzi Mariusz Gosek.

L. MILLER: CIESZĄ MNIE DZIAŁANIA PROKURATURY WOBEC ZIOBRY
Polityka SE Google News
QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..."
Tak zmieniał się Zbigniew Ziobro
21 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
TOMASZ TRELA
ZBIGNIEW ZIOBRO